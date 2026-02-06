Bagarre en plein match, la mise en scène à la télévision !

Si le football n’est qu’un sport, parfois certains prennent cela trop au sérieux et cela donne lieu à des scènes peu communes. Dernièrement, deux joueurs se sont par exemple bagarrés en plein match, ce qui a beaucoup fait parler. Quelques jours plus tard, les deux protagonistes se sont retrouvés à la télévision et cela a donné lieu à quelque chose de surprenant.
Parfois lors des matchs de football, les nerfs sont à fleur de peau. Certains résultats peuvent impacter toute une saison et des joueurs peuvent donc avoir des réactions extrêmes. Même si cela est assez rare, il peut par exemple y avoir des bagarres par moment et cela a d’ailleurs été le cas dernièrement.
Adama Traoré et Marc Cucurella se bagarrent en plein match
Le 31 décembre dernier, lors du match entre Chelsea et West Ham (3-2) comptant pour la 24ème journée de Premier League, une bagarre a éclaté notamment entre Marc Cucurella et Adama Traoré en fin de match. Le second a saisi le premier et l’a balancé au sol avant de vouloir en découdre par la suite avec Joao Pedro qui avait pris la défense de son coéquipier. Le Brésilien avait écopé d’un carton jaune, tout comme Traoré, et Jean-Clair Todibo avait lui reçu un rouge.
Traoré et Cucurella se retrouvent derrière un écran
Depuis, de l’eau a coulé sous les ponts et Marc Cucurella n’est pas fâché contre Adama Traoré. « Il n'y a pas de problème, c'est le football, mais si je le croisais dans la rue, j'hésiterais peut-être à lui dire bonjour », a déclaré en rigolant le joueur de Chelsea dans l'émission 3Cat de la chaîne catalane TV3. Juste après cette déclaration, le média catalan a alors fait apparaître à l’écran le joueur de West Ham qui a alors éclaté de rire. « Marc est vraiment un très bon gars. Tout reste sur le terrain, c'était juste un moment de tension. Je ne voulais vraiment pas faire ça, ce n'était pas mon intention. » Visiblement, tout semble donc aller très bien entre les deux Espagnols.