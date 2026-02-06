Bagarre en plein match, la mise en scène à la télévision !

Alexis Brunet

Si le football n’est qu’un sport, parfois certains prennent cela trop au sérieux et cela donne lieu à des scènes peu communes. Dernièrement, deux joueurs se sont par exemple bagarrés en plein match, ce qui a beaucoup fait parler. Quelques jours plus tard, les deux protagonistes se sont retrouvés à la télévision et cela a donné lieu à quelque chose de surprenant.

Parfois lors des matchs de football, les nerfs sont à fleur de peau. Certains résultats peuvent impacter toute une saison et des joueurs peuvent donc avoir des réactions extrêmes. Même si cela est assez rare, il peut par exemple y avoir des bagarres par moment et cela a d’ailleurs été le cas dernièrement.

The way Adama Traoré bulldozed Cucurella 😭😭 pic.twitter.com/HbBRrWUXoS — Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) January 31, 2026

Adama Traoré et Marc Cucurella se bagarrent en plein match Le 31 décembre dernier, lors du match entre Chelsea et West Ham (3-2) comptant pour la 24ème journée de Premier League, une bagarre a éclaté notamment entre Marc Cucurella et Adama Traoré en fin de match. Le second a saisi le premier et l’a balancé au sol avant de vouloir en découdre par la suite avec Joao Pedro qui avait pris la défense de son coéquipier. Le Brésilien avait écopé d’un carton jaune, tout comme Traoré, et Jean-Clair Todibo avait lui reçu un rouge.