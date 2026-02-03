PSG : Le problème d’argent qui empêche un transfert en Premier League !

Le mercato hivernal n’a pas été vraiment agité au PSG. Le club de la capitale a connu un mois de janvier assez calme. Dans le sens des départs, Noham Kamara a été prêté à l’OL. Les Rouge-et-Bleu auraient pu voir un autre joueur quitter le navire pour rejoindre la Premier League. Mais un problème d’argent a finalement empêché ce transfert d’avoir lieu.
Contrairement à l’OM, le mois de janvier n’a pas été spécialement mouvementé du côté du PSG. Le club de la capitale ne s’est contenté que de l’unique arrivée de Dro Fernandez cet hiver. Dans le sens des départs, les dirigeants parisiens ont envoyé Noham Kamara en prêt avec option d’achat à l’OL. Un autre joueur aurait toutefois également pu quitter le navire avant la fermeture du marché des transferts.
Aston Villa ciblait un joueur du PSG cet hiver
Le PSG aurait en effet pu se séparer d’Ibrahim Mbaye. D’après les informations de The Athletic, l’international sénégalais avait suscité l’intérêt d’Aston Villa. Le club de Premier League avait fait du recrutement d’un joueur offensif une priorité cet hiver. Seulement, les Villans n’avaient pas les fonds nécessaires pour convaincre le PSG de céder le vainqueur de la CAN 2025. La formation anglaise n’était pas non plus certaine que les champions d’Europe 2025 veuillent vendre leur Titi.
Ibrahim Mbaye va poursuivre la saison au PSG
Ibrahim Mbaye est donc resté au PSG. Il va poursuivre la saison chez les Rouge-et-Bleu, où Luis Enrique l’apprécie. Le coach espagnol continue de lui donner du temps de jeu. Depuis son retour de la CAN, le joueur de 18 ans a eu droit à quelques minutes contre Newcastle en Ligue des champions et a même enchaîné deux titularisations consécutives en Ligue 1 (contre l’AJ Auxerre et le RC Strasbourg). Reste maintenant à voir si Ibrahim Mbaye saura confirmer son potentiel avec quelques bonnes prestations avec le PSG en seconde partie de saison. À suivre...