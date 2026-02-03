PSG : Le problème d’argent qui empêche un transfert en Premier League !

Pierrick Levallet

Le mercato hivernal n’a pas été vraiment agité au PSG. Le club de la capitale a connu un mois de janvier assez calme. Dans le sens des départs, Noham Kamara a été prêté à l’OL. Les Rouge-et-Bleu auraient pu voir un autre joueur quitter le navire pour rejoindre la Premier League. Mais un problème d’argent a finalement empêché ce transfert d’avoir lieu.

Aston Villa ciblait un joueur du PSG cet hiver Le PSG aurait en effet pu se séparer d’Ibrahim Mbaye. D’après les informations de The Athletic, l’international sénégalais avait suscité l’intérêt d’Aston Villa. Le club de Premier League avait fait du recrutement d’un joueur offensif une priorité cet hiver. Seulement, les Villans n’avaient pas les fonds nécessaires pour convaincre le PSG de céder le vainqueur de la CAN 2025. La formation anglaise n’était pas non plus certaine que les champions d’Europe 2025 veuillent vendre leur Titi.