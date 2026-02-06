Un joueur de foot échappe au pire, «je me suis vu mourir»...

Alexis Brunet

Il y a un peu plus d’un mois, la ville de Crans-Montana en Suisse était frappée par un terrible évènement. Dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier, un incendie s’était déclaré dans le bar Le Constellation, faisant au total 41 victimes et 115 blessés graves. Parmi les rescapés, on retrouve notamment un joueur de football, qui s’est confié sur cette nuit d’horreur.

À Crans-Montana, le début d’année 2026 a rimé avec effroi. La ville de Suisse a malheureusement été le théâtre d’un terrible incendie dans le bar Le Constellation, qui a fait pas moins de 41 victimes et 115 blessés graves. Toute la lumière n’a pas encore été faite sur cette nuit du 31 décembre au 1er janvier, mais certaines personnes commencent à apporter des témoignages.

👏 Témoignage émouvant du footballeur Tahirys Dos Santos (2006 | FC Metz) qui a sauvé sa copine lors de l'incendie de Crans-Montana et qui a lui même été gravement brulé.pic.twitter.com/e73ilrpSxf — EspoirsduFootball (@EspoirsduFoot) February 6, 2026

« Je me suis vu mourir » Jeune joueur du FC Metz, Tahirys Dos Santos était notamment présent dans le bar Le Constellation lorsque l’incendie a débuté, avec sa copine Coline et deux amis. L’arrière gauche de 19 ans a raconté à L’Équipe le moment où tout a basculé. « Je me suis vu mourir. C’est trop compliqué de mettre des mots sur une chose pareille. On était dans le bar depuis trente ou quarante minutes, l'ambiance était cool. Coline a voulu aller aux toilettes, je l'ai accompagnée. Je suis sorti avant elle et je me suis dirigé vers la sortie. C'est là où j'ai vu les flammes. J'ai tout de suite compris que nous étions en danger. Je n'ai pas réfléchi. J'ai fait demi-tour pour aller la chercher. J'ai crié son prénom et elle a tout de suite vu dans mes yeux qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Elle m'a aussitôt suivi. »