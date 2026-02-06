Transferts sensibles en Ligue 1 : Un consultant vedette de RMC prend position et dénonce «des conneries»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet hiver, les clubs de Ligue 1 ont été particulièrement actifs notamment dans le sens des départs avec certaines ventes de jeunes joueurs qui ont grandement fait parler. Et sur RMC, on dénonce clairement cette nouvelle tendance.

Durant ce mercato d'hiver, une nouvelle tendance s'est confirmée. En effet, alors que les transferts vers l'Arabie Saoudite semblaient réservés aux joueurs en fin de carrière, plusieurs jeunes joueurs décident de tenter l'aventure. Ainsi, l'été dernier, NEOM a recruté Nathan Zézé (FC Nantes) et Saïmon Bouabré (AS Monaco), deux grands espoirs de Ligue 1. Et cet hiver, c'est Kader Meité qui a quitté Rennes pour rejoindre Al-Hillal qui a déboursé 30M€. Et Christophe Dugarry ne cache pas sa déception.

Dugarry s'en prend aux joueurs qui signent en Arabie Saoudite « Si je comprends son choix de carrière d’aller jouer en Arabie Saoudite à 18 ans ? Pas du tout… Pas du tout. Ça m’attriste profondément. Après, il faut appeler un chat, un chat, ces gars-là, quand ils partent là-bas, ils partent pour l’argent. Il faut l’assumer aussi ce choix, c’est-à-dire qu’il faut arrêter d’essayer de faire croire que ces gamins-là aiment le foot. Ils ont perdu leur rêve de footballeur quand tu acceptes ça », confie-t-il au micro de Rothen s’enflamme sur RMC avant de poursuivre.