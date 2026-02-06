Le PSG a recruté un joueur qui «avait l'air malade» et surprend le vestiaire !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Depuis l'arrivée du Qatar en 2011, le PSG a dépensé des centaines de millions d'euros pour faire venir des dizaines de nouveaux joueurs. Des transferts qui n'ont pas manqué de faire énormément parler, y compris dans le vestiaire parisien. Et voilà qu'en débarquant au PSG, certaines recrues ont créé l'effarement.

Aujourd'hui du côté du FC Porto, Thiago Silva aura été l'un des grands noms du PSG des dernières années. Recruté en 2012 au Milan AC, le Brésilien sera resté jusqu'en 2020 au sein du club de la capitale, dont il a d'ailleurs été le capitale emblématique. Forcément, en 8 ans à Paris, Thiago Silva en a vu passer des joueurs dans le vestiaire du PSG. Et voilà que certains nouveaux venus l'ont quelque peu intrigué au premier abord.

Clash au PSG : Retour sur cette grosse altercation dans le vestiaire après un match ! https://t.co/4cFQlxrBd0 — le10sport (@le10sport) February 6, 2026

« Comment le PSG a pu faire signer un joueur avec ce physique ? » La première impression de Thiago Silva avec Marquinhos a ainsi été particulière. Alors que les deux Brésiliens ont fait la paire en défense centrale au PSG, à l'arrivée de l'ancien de l'AS Rome en 2013, des questions se sont posées. « Je chérirai toute ma vie mon amitié pour Lucas et Marquinhos. Lucas était toujours très drôle. Marquinhos arrivait de la Roma. Il était tout maigre. Il avait l'air malade. On se disait : "Comment le PSG a pu faire signer un joueur avec ce physique ?" Pour plaisanter bien sûr ! On connaissait son potentiel », a raconté Thiago Silva pour les médias de la Ligue 1.