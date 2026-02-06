«Il te fait croire que tu es le meilleur du monde» : Il se lâche sur Luis Enrique

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Arrivé sur le banc du PSG en juillet 2023, Luis Enrique a apporté sa méthode à Paris. Résultat, le club de la capitale a finalement réussi à remporter la Ligue des Champions sous ses ordres, et fait désormais partie des meilleures équipes du monde. L’un des anciens joueurs de l’Asturien expliquait sa méthode si particulière l’an passé.

Grâce à lui, le PSG a atteint les sommets. Cela fait bientôt trois ans que Luis Enrique officie sur le banc du club parisien. Ayant apporté son style et sa méthode bien précise dans la capitale française, le coach espagnol a réussi à faire entrer le PSG dans l’histoire en remportant en mai dernier, la première Ligue des Champions de son histoire. Surtout, Luis Enrique a aussi réussi à faire évoluer de nombreux joueurs, qui sont entrés dans une nouvelle dimension sous ses ordres.

« Ses idées de jeu sont très claires et il sait te les transmettre à la perfection » L’an dernier, Dani Olmo (FC Barcelone), qui a été entraîné par Luis Enrique lorsque ce dernier était sur le banc de l’Espagne, en a dit plus sur la fameuse méthode utilisée par le coach du PSG. « Ses idées de jeu sont très claires et il sait te les transmettre à la perfection. Il l'avait déjà fait avec nous en Seleccion (dont il a été sélectionneur en 2018, puis de 2019 à 2022), où il a créé une base et une idée de jeu incroyables. Grâce à lui, on a gagné tout ce que nous avons gagné (la Ligue des nations 2023, l'Euro 2024), et au PSG, en seulement deux ans, il a réussi à marquer l'histoire. Je suis très heureux pour lui, pour tout son staff et pour Fabian Ruiz », expliquait ainsi le milieu offensif à l’Equipe après que le PSG ait remporté la C1.