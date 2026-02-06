OM : Un an plus tard, le PSG refait le coup et s'offre une nouvelle star ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

L’énorme choc entre le PSG et l’OM approche à grands pas. Ce dimanche soir, Paris accueille son ennemi marseillais pour la troisième opposition de la saison entre les deux équipes. Une soirée de gala attend le Parc des Princes, qui afin d’enflammer l’événement, pourrait accueillir une véritable vedette de la scène rap en France. Explications.

Le PSG reçoit l’OM au Parc des Princes ce dimanche soir. Malgré la victoire en début d’année à l’occasion du Trophée des Champions, le club de la capitale a une revanche à prendre face à son ennemi marseillais. En effet, en septembre dernier, Marseille avait réussi l’exploit en battant Paris au Vélodrome (1-0). Si les deux équipes sont actuellement dans des dynamiques différentes, nul doute que ce match sera bien évidemment attendu au tournant.

🇫🇷🎤⚽️ FLASH | Booba devrait se produire au Parc des Princes dimanche soir, à l’occasion du Classico entre le PSG et l’OM. (Le Parisien) pic.twitter.com/FsfllIHKDs — AlertesInfos (@AlertesInfos) February 6, 2026

Booba au Parc des Princes dimanche L’année dernière, pour la réception de l’OM au Parc des Princes, le PSG avait accueilli SDM en son antre. Le rappeur du 92 avait notamment interprété son célèbre titre « Dolce Camara » en featuring avec Booba. Cette venue du rappeur avait été un véritable succès, et à en croire les dernières indiscrétions du Parisien, le PSG s’apprête à refaire le coup. En effet, le quotidien révèle ce vendredi que c’est Booba qui devrait cette fois-ci proposer un show d’avant-match.