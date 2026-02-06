OM : Un an plus tard, le PSG refait le coup et s'offre une nouvelle star ?

L’énorme choc entre le PSG et l’OM approche à grands pas. Ce dimanche soir, Paris accueille son ennemi marseillais pour la troisième opposition de la saison entre les deux équipes. Une soirée de gala attend le Parc des Princes, qui afin d’enflammer l’événement, pourrait accueillir une véritable vedette de la scène rap en France. Explications.
Le PSG reçoit l’OM au Parc des Princes ce dimanche soir. Malgré la victoire en début d’année à l’occasion du Trophée des Champions, le club de la capitale a une revanche à prendre face à son ennemi marseillais. En effet, en septembre dernier, Marseille avait réussi l’exploit en battant Paris au Vélodrome (1-0). Si les deux équipes sont actuellement dans des dynamiques différentes, nul doute que ce match sera bien évidemment attendu au tournant.
Booba au Parc des Princes dimanche
L’année dernière, pour la réception de l’OM au Parc des Princes, le PSG avait accueilli SDM en son antre. Le rappeur du 92 avait notamment interprété son célèbre titre « Dolce Camara » en featuring avec Booba. Cette venue du rappeur avait été un véritable succès, et à en croire les dernières indiscrétions du Parisien, le PSG s’apprête à refaire le coup. En effet, le quotidien révèle ce vendredi que c’est Booba qui devrait cette fois-ci proposer un show d’avant-match.
Le rappeur a provoqué l’OM sur les réseaux sociaux
Le célèbre rappeur est connu pour son lien avec le PSG, lui qui avait notamment proposé deux singles liés au club parisien récemment (Ici c’est Paris, et DD en référence à Désiré Doué). Sur ses réseaux sociaux, Booba a récemment dévoilé une vidéo réalisée avec l’IA mettant en scène le virage Auteuil dépliant un énorme maillot sur lequel il est écrit : « Ici c’est Paris fu*k l’OM », accompagné de son titre « Dolce Camara » en fond. Le ton est donné pour ce second Classique de la saison en championnat opposant le PSG à l’OM…