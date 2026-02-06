L’OM a bouclé un gros transfert, premier coup dur pour le joueur !

Axel Cornic

Souvent accusé de ne pas miser sur la jeunesse, l’Olympique de Marseille a sorti quelques talents intéressants cette saison, avec Darryl Bakola ou encore Robinio Vaz. Mais ils ne sont déjà plus au club, puisque le premier a rejoint Sassuolo pour 10M€, tandis que le second a signé à l’AS Roma, contre une indemnité de 25M€.

Comme l’été dernier, les choses ont beaucoup bougé à Marseille lors du mercato de janvier. Quatre nouvelles recrues sont venues renforcer l’effectif de Roberto De Zerbi, mais plus du double a quitté l’OM ! Des mouvements qui pourraient rapporter un total de 52M€ dans les caisses marseillaises, bonus compris.

Le très joli coup de l’OM Le départ le plus marquant de l’hiver a sans aucun doute été celui de Robinio Vaz. Ce dernier semblait pouvoir être l’une des belles surprises de l’OM, mais finalement il a été vendu à l’AS Roma contre une indemnité de 25M€ bonus compris. Une offre assez folle, quand on sait que l’attaquant de 18 ans n’avait fait qu’une vingtaine d’apparitions chez les professionnels. Mais son aventure en Italie n’a pas commencé de la meilleure des manières, avec son entraineur Gian Piero Gasperini qui a clairement expliqué à qui veut bien l’entendre que le Français n’est pas encore prêt.