PSG : Le rappeur Booba chauffe l’OM avant le choc, et ça ne passe pas sur les réseaux sociaux !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

A quelques jours du Classique de la Ligue 1 entre le PSG et l’Olympique de Marseille, le rappeur Booba a rappelé son attachement pour le club champion d’Europe en titre avec une vidéo publiée sur les réseaux sociaux. De quoi faire réagir les supporters phocéens, davantage agacés par la forme que le fond du message.

Le soulagement domine dans les rangs marseillais après le précieux succès obtenu face à Rennes (3-0) mardi soir en huitième de finale de la Coupe de France. C’est la première fois que les joueurs de l’OM retrouvaient le Vélodrome depuis leur défaite à Bruges (0-3) et l’élimination en Ligue des champions, avant un déplacement au Parc des Princes pour le Classique de la Ligue 1 face au PSG. Ce choc a déjà fait réagir le rappeur Booba sur le réseau social X.

« Ici c’est Paris, F*#k l’OM » Mercredi, à quatre joueurs du match opposant le Paris Saint-Germain à l’Olympique de Marseille, Booba a publié sur son compte X une vidéo montrant un tifo animé au Parc des Princes, sur lequel il est écrit « Ici c’est Paris, F*#k l’OM », avec son morceau "Dolce Camara" en fond sonore. Si la pique a forcément déplu aux supporters de l’OM, l’utilisation de l’intelligence artificielle facilement devinable pour cette vidéo est critiquée dans les commentaires. « Ah bah c’est sûr que le rendu IA est plus propre que le réel », a notamment réagi Rodolphe Tapie, le petit-fils de Bernard Tapie.