Buzz mondial avec ce catcheur francophone : Le rappeur Booba s’en mêle avec la WWE !

Un catcheur fait actuellement beaucoup parler de lui à travers le monde. Et il ne s’agit pas de John Cena, Randy Orton, Rey Mysterio ou d’une autre star de la WWE, mais bien d’un talent de la scène indépendante francophone qui doit notamment ce buzz… au rappeur Booba ! Retour sur la belle histoire du moment

Depuis quelques années, le catch connaît un regain d’intérêt en France. La WWE, l’organisation reine de la discipline, reste sur deux passages marquants dans l’Hexagone avec les shows Backlash, à la LDLC Arena de Lyon-Décines en mai 2024, puis Clash in Paris, qui s’est tenu l’été dernier à la Paris La Défense Arena de Nanterre, et prévoit de revenir durant le printemps à l’occasion d’une nouvelle tournée européenne. Mais la scène indépendante francophone connaît également un joli succès et fait beaucoup parler d’elle actuellement.

Succès rencontré grâce à un son lié à Booba La signature d’Elio LeFleur (connu sous le pseudonyme d’Aigle Blanc en France et en Europe) y est pour beaucoup, le natif de Paris ayant fait ses débuts à la WWE la semaine dernière. Mais ces derniers jours, un Belge fait aussi le buzz grâce à une séquence devenue virale sur les réseaux sociaux. Son nom : Ricky Sosa, dont l’entrée sur le morceau "Sosa" du groupe 40 000 Gang sorti en 2014, repris en chœur par le public, rencontre un grand succès à travers le monde, et notamment aux États-Unis. Selon des données Luminate consultées par Billboard, le titre a connu une hausse d'écoutes en streaming de 640% entre 2024 et 2025, avec une progression de 105% uniquement sur la période 18 janvier - 24 janvier.

.@BenashOfficial Y sait qu’on attend qu’y rentre en WWE pour lui envoyer les avocats? 😂 ( je plaisante ) On lui souhaite tous les trophées du monde!!! #rickysosa 🏴‍☠️ https://t.co/IpU72kX5de pic.twitter.com/6i8B8Rjtc3 — Booba (@booba) January 26, 2026

Booba réagit sur les réseaux sociaux Le groupe est signé chez 92i, le label d’un certain Booba qui n’est pas passé à côté de l’engouement suscité par le jeune catcheur. « C’est nous on a produit ça non? Je sais même plus!!! Je vais aller au concessionnaire!!! J’te tiens au jus », a réagi le rappeur sur X en interpellant Benash, l’un des membres de l’ancien groupe. Alors que certains fans américains réclament la signature de la pépite belge à la WWE ou bien l’AEW, la compagnie concurrente aux États-Unis, Booba en a rajouté une couche ce lundi sur X : « Y sait qu’on attend qu’y rentre en WWE pour lui envoyer les avocats? (je plaisante) On lui souhaite tous les trophées du monde!!! »