Buzz mondial avec ce catcheur francophone : Le rappeur Booba s’en mêle avec la WWE !

Un catcheur fait actuellement beaucoup parler de lui à travers le monde. Et il ne s’agit pas de John Cena, Randy Orton, Rey Mysterio ou d’une autre star de la WWE, mais bien d’un talent de la scène indépendante francophone qui doit notamment ce buzz… au rappeur Booba ! Retour sur la belle histoire du moment
Depuis quelques années, le catch connaît un regain d’intérêt en France. La WWE, l’organisation reine de la discipline, reste sur deux passages marquants dans l’Hexagone avec les shows Backlash, à la LDLC Arena de Lyon-Décines en mai 2024, puis Clash in Paris, qui s’est tenu l’été dernier à la Paris La Défense Arena de Nanterre, et prévoit de revenir durant le printemps à l’occasion d’une nouvelle tournée européenne. Mais la scène indépendante francophone connaît également un joli succès et fait beaucoup parler d’elle actuellement.
Succès rencontré grâce à un son lié à Booba
La signature d’Elio LeFleur (connu sous le pseudonyme d’Aigle Blanc en France et en Europe) y est pour beaucoup, le natif de Paris ayant fait ses débuts à la WWE la semaine dernière. Mais ces derniers jours, un Belge fait aussi le buzz grâce à une séquence devenue virale sur les réseaux sociaux. Son nom : Ricky Sosa, dont l’entrée sur le morceau "Sosa" du groupe 40 000 Gang sorti en 2014, repris en chœur par le public, rencontre un grand succès à travers le monde, et notamment aux États-Unis. Selon des données Luminate consultées par Billboard, le titre a connu une hausse d'écoutes en streaming de 640% entre 2024 et 2025, avec une progression de 105% uniquement sur la période 18 janvier - 24 janvier.
Booba réagit sur les réseaux sociaux
Le groupe est signé chez 92i, le label d’un certain Booba qui n’est pas passé à côté de l’engouement suscité par le jeune catcheur. « C’est nous on a produit ça non? Je sais même plus!!! Je vais aller au concessionnaire!!! J’te tiens au jus », a réagi le rappeur sur X en interpellant Benash, l’un des membres de l’ancien groupe.
Alors que certains fans américains réclament la signature de la pépite belge à la WWE ou bien l’AEW, la compagnie concurrente aux États-Unis, Booba en a rajouté une couche ce lundi sur X : « Y sait qu’on attend qu’y rentre en WWE pour lui envoyer les avocats? (je plaisante) On lui souhaite tous les trophées du monde!!! »
Ricky Sosa rêve de la WWE ou de l’AEW
Forcément ravi de l’engouement qu’il suscite actuellement à travers le monde, Ricky Sosa revenu auprès de MuscleManMalcolm sur l’origine de son entrée : « La première fois que je l’ai utilisé, c'était il y a environ six ou sept mois. Avec le public ici, c’est déjà devenu viral. (...) On a réutilisé le morceau en décembre, lors du show qui est devenu viral grâce à mon entrée, et le public a adoré. J'ai alors compris que c'était quelque chose qui me correspondait. Je me suis dit : « C'est dingue ! » Et deux semaines plus tard, j'ai reçu plein de messages sur Twitter. Tout le monde l'avait republié. Je me suis demandé : « Que se passe-t-il ? » Et maintenant, je suis là. »
Interrogé sur ses ambitions, Ricky Sosa ne cache pas son rêve de percer outre-Atlantique : « Quand j'ai commencé le catch, mon objectif était d'intégrer la WWE. Je me disais que je devais y être. Et puis, il y a quatre ans, je me suis dit que ça allait peut-être être difficile, parce qu'il n'y a pas de Belges, pas de Français. Maintenant, ils recrutent davantage de personnes venues d'ailleurs, donc je suis calme. Je suis aussi un grand fan de l'AEW. Je regarde beaucoup de shows de l'AEW. Je suis également un grand fan de certains talents là-bas. Donc, oui, c'est un objectif d’être dans les grandes ligues ». Nul doute qu’un tel buzz l’aidera dans son ascension.