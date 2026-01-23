The Undertaker accepte un dernier match à la WWE : La demande qu’il ne peut pas refuser !

Âgé aujourd’hui de 60 ans, The Undertaker est considéré comme l’une des plus grandes légendes de l’histoire du catch américain. Il y a quelques jours, le multiple champion du monde avait justifié sa participation à WrestleMania, considéré comme le Superbowl de ce divertissement sportif, pour disputer un ultime match avant la retraite.
Avec John Cena, Hulk Hogan ou encore Dwayne ‘The Rock’ Johnson, l’Undertaker est considéré comme l’un des plus grands noms passés par la WWE, l’organisation reine du catch. Avec son personnage de croque-mort, l’Américain a fait le bonheur des fans durant trois décennies avant de se retirer en 2020, avec un ultime match enregistré pour WrestleMania 36 (organisé à huis clos à cause de la crise du Covid-19) dans un décor de cimetière face à AJ Styles, à l’origine de l’affrontement.
« Je ne voulais pas tout gâcher »
A l’occasion de la venue de son dernier adversaire dans son podcast "Six Feet Under", l’Undertaker, Mark Calaway de son vrai nom, a révélé qu’AJ Styles l’avait approché à l’époque pour le convaincre de revenir à la WWE, alors que sa carrière était déjà en suspens après plusieurs problèmes physiques. « J’ai vraiment dû réfléchir pour savoir où j'en étais dans ma carrière. Je devais vraiment le faire, parce que je ne voulais pas te rendre un mauvais service non plus, car tu es à l'apogée de ta carrière. Et moi, j'en suis à un point où je fais match après match pour être au top et en bonne santé. C'était donc la chose la plus importante pour moi, parce que je ne voulais pas te décevoir. (…) Je ne voulais pas tout gâcher ici, ça aurait été mauvais », a déclaré The Undertaker.
« Une occasion unique dans une vie »
La perspective d’affronter AJ Styles, l’un des meilleurs catcheurs de sa génération, a finalement convaincu l’Undertaker d’enfiler une dernière fois sa tenue. « Je me suis dit que c’était une occasion unique dans une vie. C'est quelqu'un avec qui j'ai toujours voulu travailler. Même avant que nous nous rencontrions, quand tu étais encore à la TNA, je me disais : "Ce type est doué." Alors je me suis dit : "c’est juste une soirée. C'est un match, une soirée, quelle chance ! Si c'est le dernier, quelle belle façon de partir" », se souvient The Undertaker, partant effectivement par la grande porte à l’issue de ce combat unique.