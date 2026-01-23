The Undertaker accepte un dernier match à la WWE : La demande qu’il ne peut pas refuser !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Âgé aujourd’hui de 60 ans, The Undertaker est considéré comme l’une des plus grandes légendes de l’histoire du catch américain. Il y a quelques jours, le multiple champion du monde avait justifié sa participation à WrestleMania, considéré comme le Superbowl de ce divertissement sportif, pour disputer un ultime match avant la retraite.

Avec John Cena, Hulk Hogan ou encore Dwayne ‘The Rock’ Johnson, l’Undertaker est considéré comme l’un des plus grands noms passés par la WWE, l’organisation reine du catch. Avec son personnage de croque-mort, l’Américain a fait le bonheur des fans durant trois décennies avant de se retirer en 2020, avec un ultime match enregistré pour WrestleMania 36 (organisé à huis clos à cause de la crise du Covid-19) dans un décor de cimetière face à AJ Styles, à l’origine de l’affrontement.

WrestleMania 36 : The Undertaker vs AJ Styles — Boneyard Match pic.twitter.com/0NbyWl0y7V — WrestleSeek (@WrestleSeek) April 10, 2025

« Je ne voulais pas tout gâcher » A l’occasion de la venue de son dernier adversaire dans son podcast "Six Feet Under", l’Undertaker, Mark Calaway de son vrai nom, a révélé qu’AJ Styles l’avait approché à l’époque pour le convaincre de revenir à la WWE, alors que sa carrière était déjà en suspens après plusieurs problèmes physiques. « J’ai vraiment dû réfléchir pour savoir où j'en étais dans ma carrière. Je devais vraiment le faire, parce que je ne voulais pas te rendre un mauvais service non plus, car tu es à l'apogée de ta carrière. Et moi, j'en suis à un point où je fais match après match pour être au top et en bonne santé. C'était donc la chose la plus importante pour moi, parce que je ne voulais pas te décevoir. (…) Je ne voulais pas tout gâcher ici, ça aurait été mauvais », a déclaré The Undertaker.