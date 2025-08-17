The Undertaker - WWE : Pour quelle star du moment la légende du catch est prête à sortir de sa retraite à 60 ans ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

À 60 ans, et à la retraite depuis 2020, The Undertaker garde un œil attentif sur la nouvelle génération et éprouve une affection particulière pour Gunther. Dans son podcast, la légende du catch reconnaît que l’Autrichien est le seul à lui faire envisager un retour sur le ring, s’il en avait encore les capacités.

Figure marquante du catch, The Undertaker s’est retiré des rings en 2020, durant la crise du Covid-19. Aujourd’hui âgée de 60 ans, la légende de la WWE continue d’apparaître occasionnellement dans les programmes de la fédération, sans pour autant monter sur le ring. L’Américain est également à la tête de son propre podcast, l’occasion pour lui de recevoir les nouvelles stars de la discipline, à l’instar de Gunther.

« Tu serais le seul pour qui j’envisagerais de sortir de ma retraite » Visage majeur de la WWE aujourd’hui, l’Autrichien était l’invité du dernier épisode du podcast Six Feet Under, l’occasion pour lui de recevoir les éloges de l’Undertaker. « Si j'avais encore de l'énergie, tu serais le seul pour qui j’envisagerais de sortir de ma retraite », a reconnu l’ancien champion du monde face à Gunther, honoré par ces mots. « Dès que je t'ai vu à Clash at the Castle (en 2022), je me suis dit : 'Mince, j'aurais adoré travailler avec toi.' »