The Undertaker - WWE : Pour quelle star du moment la légende du catch est prête à sortir de sa retraite à 60 ans ?

À 60 ans, et à la retraite depuis 2020, The Undertaker garde un œil attentif sur la nouvelle génération et éprouve une affection particulière pour Gunther. Dans son podcast, la légende du catch reconnaît que l’Autrichien est le seul à lui faire envisager un retour sur le ring, s’il en avait encore les capacités.
Figure marquante du catch, The Undertaker s’est retiré des rings en 2020, durant la crise du Covid-19. Aujourd’hui âgée de 60 ans, la légende de la WWE continue d’apparaître occasionnellement dans les programmes de la fédération, sans pour autant monter sur le ring. L’Américain est également à la tête de son propre podcast, l’occasion pour lui de recevoir les nouvelles stars de la discipline, à l’instar de Gunther.
« Tu serais le seul pour qui j’envisagerais de sortir de ma retraite »
Visage majeur de la WWE aujourd’hui, l’Autrichien était l’invité du dernier épisode du podcast Six Feet Under, l’occasion pour lui de recevoir les éloges de l’Undertaker. « Si j'avais encore de l'énergie, tu serais le seul pour qui j’envisagerais de sortir de ma retraite », a reconnu l’ancien champion du monde face à Gunther, honoré par ces mots. « Dès que je t'ai vu à Clash at the Castle (en 2022), je me suis dit : 'Mince, j'aurais adoré travailler avec toi.' »
The Undertaker fan de Gunther
« J'aurais aimé que tu sois arrivé un peu plus tôt, enchaîne The Undertaker. Tu es au bon endroit au bon moment. Mais oui, ça aurait été bien. Ça aurait été vraiment bien. Et peut-être que oui, je t’aurais mis en avant ». L’Américain de 60 ans est un admirateur de longue date de l’Autrichien, qui va s’absenter pour une durée indéterminée après une blessure au nez. « Il y a deux ans, il a eu une conversation d'environ dix minutes avec mon petit garçon, qui est fasciné par lui, disait déjà le Taker en 2024. Colt est fasciné par le fait qu'ils aient eu une conversation à l'improviste, et qu'il se soit assis là pour lui parler. Ce n'est pas pour ça qu'il est mon gars, C’est mon gars parce qu'il sait travailler et raconter une histoire, mais oui, je l'apprécie vraiment beaucoup ».
« Évidemment, c'est génial, s’était enflammé Gunther dans le Witty Whittier podcast, en réponse aux éloges de l’Undertaker. Comme vous l'avez dit, ce sont les réactions des fans qui dictent notre parcours et déterminent notre succès, mais je pense que pour tout professionnel, c'est toujours différent quand ça vient de là-haut ou d'un pair. C'est agréable d'entendre ces compliments et je discute parfois avec lui quand nous nous croisons à WrestleMania ou ailleurs. »