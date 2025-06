WWE : The Undertaker à l’hôpital, sa femme panique

Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le légendaire catcheur de la WWE, The Undertaker, a connu un début d’année difficile en raison de problèmes cardiaques gardés secrets. Sa femme, Michelle McCool, s’est souvenue de cette période stressante dans le podcast de son mari, coïncidant avec son entrée dans le Hall of Fame de la WWE venant récompenser sa carrière dans le catch.

La soirée du 18 avril dernier devait être synonyme de joie et de fierté pour le couple Michelle McCool - Mark Calaway , ce dernier étant plus connu sous le nom de The Undertaker à la WWE jusqu’à sa retraite en 2020. C’est ce jour-là, en marge de la 41e édition de WrestleMania qui avait lieu à Las Vegas, que la compagne du légendaire catcheur, qui s'est elle aussi illustrée dans la discipline, a fait son entrée au Hall of Fame de la compagnie. Mais cette période que les deux tourtereaux imaginaient festive fut finalement source de stress, à cause de la santé de l’Undertaker , qui vient de fêter ses 60 ans.

Cette « parenthèse », comme la nomme Michelle McCool , aura duré au total cinq semaines, sans aucune fuite dans les médias. « Je n'étais pas censé aller à Vegas », reconnaît l’Undertaker , repris par sa femme : « Tu n'étais censé aller nulle part. Tu ne voulais pas que je le dise à qui que ce soit. Nous étions à l'hôpital pendant quatre nuits, deux semaines avant WrestleMania. Oui, tu n'étais pas censé y aller. Je ne suis pas fâchée parce que j'aurais probablement fait la même chose, mais c'était terrifiant, je ne pouvais me concentrer sur rien d'autre. Tout ce que je voulais, c'était me concentrer sur toi, ton cœur, et te faire voir par le meilleur cardiologue, ce que nous avons finalement fait mais cela a nécessité beaucoup d'appels téléphoniques. Plusieurs nuits à l'hôpital. Par la grâce de Dieu, tu es là, mais selon les propres mots du médecin, cela aurait pu mal tourner si nous ne l'avions pas découvert ce jour-là. »

Dans le dernier épisode du podcast "Six Feet Under", Michelle McCool et son mari ont révélé que ce dernier avait souffert de problèmes cardiaques en début d’année, nécessitant une opération en avril. « Par la grâce de Dieu, nous l'avons découvert juste par hasard, a confié la nouvelle membre du Hall of Fame de la WWE . Ça a fini par être terrifiant. Quand nous sommes rentrés de WrestleMania, le lendemain à 6 heures du matin, nous étions à l'hôpital pour une petite intervention cardiaque ».

« J'étais vraiment stressée »

L’histoire aurait pu effectivement prendre une tournure dramatique en raison des difficultés à identifier le mal dont souffrait l’ancienne star du catch, qui ne savait « même pas qu'il y avait un problème ». « J’avais pris rendez-vous en janvier, raconte l'ancienne championne de la WWE. Tu es allé chez le médecin le 28 mars, je n'oublierai jamais. Puis tu m'as appelée et tu m'as dit : “Ils ne feront pas l'examen du cœur”. C'était juste un scanner cardiaque de routine que nous devions faire. Je t'ai obtenu un autre rendez-vous environ une heure plus tard. Ils avaient un créneau disponible. On a découvert que tu étais en fibrillation auriculaire chronique depuis on ne sait combien de temps. Mais le plus effrayant, c'est que tu ne ressentais aucun symptôme, donc nous ne savions pas. Oui, tu revenais parfois essoufflé et je te taquinais en disant : 'tu étais juste en train de lancer la balle avec le chien, pourquoi es-tu si essoufflé ?' Ou en montant les escaliers pour prier avec les enfants, 'Pourquoi es-tu essoufflé ?', sans penser que c'était un vrai problème cardiaque. Donc, oui. Les médicaments n'ont pas fonctionné et nous avons fini aux urgences un vendredi. Évidemment, tu ne voulais pas y passer la nuit. À la fin du flag football de Kaia toute la journée du samedi, tu m'as regardée et tu as dit : 'Je suis toujours en fibrillation', tu le vérifiais avec la montre. J'ai dit : 'Si tu n'es pas sorti de la fibrillation quand on se prépare pour aller à l'église demain matin, on va à l'hôpital.' Heureusement, tu as accepté ».

The Undertaker sera de nouveau pris en charge. « Nous sommes allés à l'hôpital, les chiffres étaient incohérents, poursuit McCool. Le rythme cardiaque était déréglé. Ta fraction d'éjection, la façon dont le sang était pompé, était à 30 %, ce qui n'était pas beaucoup. C'est censé être à 100 %, évidemment. On a fini par rester quatre nuits à l'hôpital, où ils ont dû faire une cardioversion et des électrochocs pour rétablir un rythme normal. Cela a malheureusement duré, quoi, 24 heures. Peut-être 48. Après quatre jours, nous sommes rentrés chez nous, deux jours plus tard tu étais de nouveau en fibrillation. J'étais vraiment stressée ».