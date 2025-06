Teddy Riner catcheur : le match imaginé à la WWE !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Des Jeux olympiques de Paris 2024 à la WWE ? Teddy Riner pourrait-il prochainement s'essayer au catch et suivre la trajectoire du judoka Shady Elnahas ? Ce dernier, présent dans la capitale l’été dernier chez les -100 kg et s'entraînant désormais au centre de développement de la première compagnie de catch au monde, a évoqué la possibilité de voir l’icône du judo français le rejoindre, et pas seulement...

A l’instar de Kurt Angle ou Ronda Rousey avant lui, Shady Elnahas a entamé une reconversion rare en tentant sa chance dans le catch après avoir participé aux Jeux olympiques. Présent à Paris l’année dernière, le judoka canadien a été remarqué par la WWE, première compagnie de catch dans le monde, et s’entraîne désormais au Performance Center pour apprendre le métier. Interrogé par RMC, Shady Elnahas estime que certains Français de son ancienne discipline pourraient également faire le grand saut, à l’instar de Teddy Riner.

« Ça serait un match immense entre les deux » « Il y a un autre gars énorme à la WWE et je pensais à Teddy. Ça serait un match immense entre les deux, juge le Canadien né en Égypte. Bon, il fait assez bien le judo pour rester dans le judo. Pour les filles, je dirais Amandine Buchard elle a le look, Audrey Tcheuméo aussi elle a le look. Toute l’équipe féminine de la France a le look pour être bien dans le catch ».