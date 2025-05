Catch - WWE : Teddy Riner prêt à dire oui !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Triple champion olympique de judo depuis son succès aux JO de Paris l’année dernière, Teddy Riner pourrait envisager une reconversion dans le catch après sa carrière de judoka. Bien qu'il ait refusé les offres lucratives de l'UFC, le Français laisse entrevoir la possibilité d'un avenir dans le divertissement sportif, connu notamment à travers le monde par le biais de la WWE, la principale compagnie.

S’il a décroché une troisième médaille d’or aux Jeux olympiques de Paris 2024 en individuel, Teddy Riner n’est pas rassasié et envisage d’aller à Los Angeles dans un peu plus de trois ans pour finir sa carrière en beauté. « C’est toujours d’actualité. Je me suis fait opérer dernièrement (du coude droit, NDLR) pour justement reprendre rapidement, dans les meilleures conditions », confiait-il en janvier dernier à RMC. Légende vivante du judo français, le Guadeloupéen aura 39 ans au moment de se présenter en Californie pour ses derniers Jeux. Viendra ensuite l’heure de la reconversion.

Teddy Riner dit non au MMA et à l’UFC...

Plusieurs pistes sont évoquées pour l’avenir de Teddy Riner, notamment aux États-Unis où il devrait se retirer en 2028. L’UFC, la première organisation de MMA au monde, aurait notamment proposé un gros chèque au triple champion olympique pour le convaincre de monter sur l’octogone, en vain. « L’année dernière, c’était 15 millions. Pour trois combats avec l’UFC, révélait-il le mois dernier, interrogé par Le Quotidien du Sport. Mais ce n’est pas possible. Si je signais là-bas, tout ce que j'ai créé dans le judo, mon palmarès, il s’envole ! Ça ne m'intéresse pas. »

Dans des propos accordés au Journal du Dimanche, consacrant un article au futur combat MMA de l'ancien footballeur français Patrice Evra (le 23 mai), Teddy Riner en a rajouté une couche : « Je n’ai pas peur d’aller dans la cage mais mon sport c’est le judo. Je n’ai pas besoin d’aller briller dans un autre sport de combat. J’ai eu une première proposition au début de ma carrière à 1,5 million d’euros, puis 3 millions et enfin l’an passé, 15 millions pour trois combats. Mais ce n’est pas l’argent qui m’anime. »

Il faut dire que le Français n’a jamais porté le MMA dans son cœur, une discipline « sans aucune valeur », disait-il en 2011 à l’AFP. « Je ne mettrai pas mon enfant dedans parce que je ne trouve pas que ce soit un sport. Tu envoies deux mecs se battre. C'est sûr qu'il y a plusieurs sports dans un sport mais pour moi, c'est un sport avec aucune valeur. Il n'y a pas de code moral. Je ne vois pas quel exemple tu peux donner à un enfant à part un mauvais exemple, lâchait-il. Quand je vois ça à la télé, je zappe ». Quatre ans plus tard, la star du judo enfonçait le clou dans L’Équipe Magazine : « Ça ne correspond pas à mes valeurs. Je respecte ces combattants, mais prendre des coups de poing et de pied dans la gueule, ça n’est pas mon truc. Pas davantage que d’en donner. Je suis conscient qu’il faut vivre avec son temps et que le MMA est à la mode, mais ce sera sans moi. Je suis bien dans le judo. Je n’ai pas envie que des gens paient pour venir voir saigner mon adversaire ou moi-même ».

Un avenir dans le catch n’est pas écarté

En revanche, un autre show très prisé des Américains ne laisse pas indifférent Teddy Riner. « Le seul truc que je regarde, et c'est parce que mes neveux veulent bien regarder, c'est le catch », révélait-il en 2011. Et dans des déclarations rapportées par le JDD le week-end dernier, le Français ouvre clairement la porte à ce divertissement sportif : « Si demain, j’ai envie de changer, j’irai peut-être tester le catch ou le football américain, mais pas le MMA. C’est un écosystème qui ne me convient pas. »

A mi-chemin entre un sport de combat et un spectacle scénarisé et chorégraphié, le catch est un véritable phénomène mondial auquel se sont essayés plusieurs sportifs par le passé, à l’instar de l’Américain Kurt Angle, médaillé d’or en lutte aux JO d’Atlanta 1996, ou encore Ronda Rousey, ancienne star de l’UFC et médaillée de bronze en judo aux JO de Pékin 2008 dans la catégorie des moins de 70 kg, qui ont eu l’occasion de s’illustrer à la WWE. L'ancien champion du monde français de kickboxing Jérôme Le Banner est lui aussi monté sur le ring, au Japon.

En 2018, Teddy Riner avait eu l’occasion de croiser la route d’un certain Dwayne Johnson, révélé sous le nom de "The Rock" à la WWE, pour le tournage d’un clip de la marque Under Armour. « Il est balèze, il faut dire ce qui est, avait réagi le champion tricolore au micro de France 3. La première chose que j’ai faite en le voyant, je lui ai touché les pectoraux. Forcément, je voulais voir si c’était du vrai. Mais à part le physique, j’ai été stupéfait parce que c’est une personne vraiment très sympathique avec laquelle on peut rigoler et bien discuter. Qu’on se revoit ou pas, j’en garderais un bon souvenir. » Les deux hommes auront-ils l’occasion de se recroiser à l’avenir, cette fois-ci du côté de la WWE ? En plus de sa carrière d’acteur à Hollywood, Dwayne Johnson a rejoint l’année dernière le conseil d’administration du groupe TKO, qui regroupe désormais l'UFC et la WWE. Cette dernière sera à Paris en août pour son premier événement majeur dans la capitale, "Clash in Paris", du côté de la Paris La Défense Arena.