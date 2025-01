Catch - Clash in Paris : L’annonce historique de la WWE, les révélations !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

La WWE a officiellement confirmé l'organisation de "Clash in Paris", qui se tiendra à la Paris La Défense Arena le 31 août prochain. Après le succès de "Backlash" à Lyon, cet événement marque la première grande incursion de la WWE dans la capitale française. De plus, Raw se déroulera le 1er septembre, promettant une expérience inédite aux fans.

Révélée officieusement par son président Nick Khan il y a deux semaines, la WWE a officiellement confirmé l’information ce mercredi matin. Un an après le succès populaire et économique de ‘Backlash’ du côté de la LDLC Arena de Lyon-Décines, l’organisation reine du catch proposera un nouveau Premium Live Event (autre nom pour désigner ses pay-per-view) en France, cette fois-ci dans la capitale avec ‘Clash in Paris’ à la Paris La Défense Arena.

🚨🇫🇷 Clash in Paris aura lieu le dimanche 31 août à la Paris La Défense Arena pic.twitter.com/onfVhLEBzy — Bernard Colas (@BernardCls) January 29, 2025

‘Clash in Paris’ officialisé par la WWE, qui annonce un Raw supplémentaire

C’est depuis la plus grande salle d’Europe, qui peut rassembler pas loin de 40 000 personnes, et avec le plus grand écran interactif du monde, que la WWE organisera son premier événement d’envergure à Paris le dimanche 31 août prochain avec ‘Clash in Paris’. Un lieu déjà envisagé en 2024 pour ‘Elimination Chamber’ comme vous l’avait révélé le10sport.com. Une bonne nouvelle n’arrivant jamais seule, la Paris La Défense Arena accueillera également RAW le lundi 1er septembre, le show phare diffusé chaque semaine par la WWE.

🇫🇷 Une idée de ce qui nous attend le 31 août avec WWE Clash in Paris à La Défense Arena



Il s’agit de la plus grande salle d’Europe avec le plus grand écran interactif du monde, renforçant un jeu de lumières impressionnants



Agius et Chereau confirmerontpic.twitter.com/1mmFcRWvEY — Bernard Colas (@BernardCls) January 29, 2025

« Nous sommes convaincus que Clash in Paris et Raw attireront des gens du monde entier à Paris »

Les dates de mise en vente des billets et les détails concernant les deux shows n’ont pas encore été communiqués par la WWE, qui a néanmoins ouvert sa prévente. « L’année dernière, Backlash France à Lyon a battu des records d’affluence et de décibels, démontrant à quel point les fans de la WWE en France peuvent être bruyants et passionnés, a réagi Paul “Triple H” Levesque, en charge du contenu. Nous sommes convaincus que Clash in Paris et Raw attireront des gens du monde entier à Paris et créeront une fois de plus un véritable spectacle. »