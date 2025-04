WWE : John Cena, CM Punk… C’est officiel pour Paris !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

La WWE prépare un événement majeur en France avec "Clash in Paris" le 31 août 2025 à la Paris La Défense Arena, marquant un retour attendu du catch dans l'Hexagone. De nouvelles révélations sont tombées ce vendredi sur le gros show prévu cet été, avec notamment la présence officialisée de stars de renom comme CM Punk et John Cena.

Si les fans de catch du monde entier ont les yeux rivés sur Las Vegas, où aura lieu le week-end prochain la 41e édition de WrestleMania, le plus grand événement de l’année dans la discipline, les Français pensent déjà à cet été. Et pour cause, fort du succès rencontré lors de sa venue au printemps dernier, du côté de Lyon pour le show "Backlash", la WWE a décidé de frapper encore plus fort en 2025 avec "Clash in Paris", le 31 août à la Paris La Défense Arena. Deux autres événements se tiendront en France sur cette période, avec "Smackdown" le 29 août à la LDLC Arena de Lyon-Décines qui n’a pas été oubliée et "RAW" le 1er septembre, dans la grande enceinte située à Nanterre, en région parisienne.

Les billets combinés pour #WWEClash à Paris le Dimanche 31 août et #WWERaw le Lundi 1er septembre à @ParisLaDefArena seront mis en vente le Vendredi 25 avril à 10h!



Inscrivez-vous dès maintenant pour profiter de la prévente exclusive : https://t.co/wcnhcdisjk pic.twitter.com/eecOVDVZM7 — WWE France (@WWEFrance) April 11, 2025

La date d’ouverture de la billetterie a été annoncée

Et on en sait un peu plus sur ce qui attend le public tricolore cet été. La WWE a divulgué ce vendredi les premières informations concernant "Clash in Paris", avec tout d’abord l’ouverture d’une billetterie groupée pour le grand rendez-vous et le show du lundi soir, se déroulant également à la Paris La Défense Arena. Une prévente sera disponible dès le mercredi 23 avril à 10h pour les spectateurs s’étant inscrits au préalable, sur le site du stade et de la WWE, tandis que la mise en vente générale aura lieu le vendredi 25 avril à 10h. Aucune information n’a pour l’heure été donnée pour le "Smackdown" du 29 août à la LDLC Arena ou pour l’accès séparé aux billets.

La dernière en France de John Cena

Sur la première affiche dévoilée, on aperçoit les premiers talents qui devraient être présents dans la capitale. Cody Rhodes, CM Punk, Gunther, Seth Rollins, Tiffany Stratton, Charlotte Flair, Rey Mysterio, Jey Uso, Bianca Belair ou encore Rhea Ripley sont annoncés, sous réserve de changement.

En revanche, et c’est un événement, la présence de John Cena semble définitivement actée. Le légendaire catcheur de 47 ans apparaît lui aussi sur l’affiche de "Clash in Paris" et voit son nom expressément mentionné par la WWE, affirmant qu’il réalisera sa « dernière apparition » en France comme catcheur actif à cette occasion. John Cena réalise actuellement sa tournée d’adieu et prendra sa retraite au terme de l’année.