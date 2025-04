«On s'est beaucoup aimés» : Une star de la chanson raconte son aventure avec Adil Rami

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Déjà présent sur TF1 chaque semaine pour "Danse avec les stars", Adil Rami est également à retrouver tous les jeudis sur M6 dans "Les Traîtres". La chanteuse et imitatrice Liane Foly figure également au casting du jeu et ne retient que du positif du tournage, saluant l’ambiance entre les candidats.

Difficile de passer à côté d’Adil Rami lorsqu’on allume son téléviseur le soir. Présent au casting de la 14e saison de "Danse avec les stars", diffusée chaque vendredi sur TF1, l’ancien joueur de l’OM participe également au jeu "Les Traîtres", depuis jeudi dernier sur M6, aux côtés de plusieurs personnalités comme l’acteur Francis Huster, l’ancienne députée Raquel Garrido, le rappeur Seth Gueko, le journaliste sportif Yoann Riou ou encore la chanteuse Liane Foly.

« Quand la production m'a demandé de participer aux Traîtres, j'ai dit oui. Un grand oui, tout de suite ! »

Interrogée par Voici, l’interprète d’"On a tous le droit" est revenue sur sa participation au programme de M6. « J'ai eu la chance d'être initiée par Bernard Werber aux jeux des loups-garous et des villageois, et j'ai adoré ça. Quand la production m'a demandé de participer aux Traîtres, j'ai dit oui. Un grand oui, tout de suite ! J'adore les jeux. A la base, j'ai toujours été une grande joueuse, enfant, adolescente et adulte, évidemment je continue », a confié Liane Foly, qui ne regrette absolument pas cette aventure « assez magique ».

« On a eu une super ambiance et des belles connexions entre nous »

« Moi, j'ai adoré l'endroit où on était. Le jour, le château ressemblait à celui de Peau d'âne ou de La Belle au bois dormant, et la nuit, c'est rempli de suspense. Et puis on s'est beaucoup aimés tous ensemble. On a eu une super ambiance et des belles connexions entre nous, savoure la chanteuse. Il n'y avait pas de problème, on s'est tous respectés, on s'admirait tous entre nous. Il y avait une vraie fraternité et une sororité ».