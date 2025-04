«J’avais peur d’Adil Rami» : Un candidat témoignage !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Dans l'émission "Les Traîtres" sur M6, Adil Rami, qui participe également cette année à "Danse avec les stars", a inspiré la crainte d’un candidat en particulier. Hugo Leboeuf, fils du champion du monde 1998, a dû masquer son identité et le lien qui l’unit à sa sœur Jade pour préserver un secret confié par la production.

Déjà présent dans "Danse avec les stars", Adil Rami est également à retrouver chaque semaine dans le jeu "Les Traîtres", diffusé sur M6, aux côtés notamment de l’acteur Francis Huster, de la chanteuse Liane Foly, de l’ancienne députée LFI Raquel Garrido mais également des enfants de Frank Leboeuf.

Jade et Hugo Leboeuf ont dû se cacher

Et pour pimenter l’aventure, la production a décidé de ne pas divulguer aux autres candidats le lien qui unit la fratrie Leboeuf, ce qui n’a pas été simple à gérer pour Hugo Leboeuf, renommé Hugo André, prénom de son grand-père. « Dans le train qui nous emmenait sur le tournage, nous n’étions pas filmés. Et pour éviter toute gaffe, j’ai dû faire semblant de dormir tout le trajet… », a-t-il confié dans Le Parisien, reconnaissant avoir peur de plusieurs participants, et notamment Adil Rami.

« J’avais particulièrement peur de Yoann Riou et d’Adil Rami »

« J’avais particulièrement peur de Yoann Riou et d’Adil Rami, qui connaissent notre père mais qui, heureusement, n’ont pas fait le lien », poursuit le fils du champion du monde 1998. Si Frank Leboeuf et Adil Rami ont tous les deux remporté le Graal avec l’équipe de France et porté le maillot de l’OM, ils ont également pris part à la 14e saison de "Danse avec des stars" diffusée actuellement sur TF1.