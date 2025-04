Danse avec les stars : Adil Rami lui vole la vedette, un candidat se livre !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Figurant au casting de la 14e saison de "Danse avec les stars" avec notamment Frank Leboeuf et Florent Manaudou, Claude Dartois a été éliminé vendredi soir. A l’inverse d’Adil Rami, qui surprend jury et téléspectateurs chaque vendredi en direct, l’ancien de Koh-Lanta reconnaît avoir préféré les entraînements aux primes.

Révélé dans le jeu d’aventure "Koh-Lanta", Claude Dartois s’est essayé à un autre divertissement de TF1 avec "Danse avec les stars". Un parcours qui a pris fin vendredi soir, éliminé en face-à-face contre l’actrice Mayane El Baze aperçue dans le film "Un p’tit truc en plus". « Je suis bien, je suis en paix ! Je suis très content d’avoir pu rechausser mes baskets de running, d’avoir pu remonter sur la selle de mon vélo et d’avoir pu emmener mes enfants à l’école… bref, d’avoir retrouvé mon quotidien ! Sur DALS, je suis content de ce que j’ai fait », confie Claude Dartois dans un entretien accordé à Ouest-France.

« J'ai pris énormément de plaisir à aller à l'entraînement »

L’ancien de Koh-Lanta se dit heureux de son aventure et des rencontres réalisées au cours de cette 14e saison, à laquelle participe notamment l’ancien de l’OM Adil Rami. « Au-delà des rencontres humaines, j'ai vraiment adoré les entraînements. J'ai pris énormément de plaisir à aller à l'entraînement et à essayer d'apprendre la chorégraphie et à appliquer les conseils de Katrina », se souvient Claude Dartois.

« Le spectacle, ce n'est pas quelque chose qui m'est instinctif »

« Mais sur le plateau, je ne prenais pas autant de plaisir que les autres, confesse également l’ancien candidat. Adil Rami adore ça par exemple, tout comme Mayane. Le spectacle, ce n'est pas quelque chose qui m'est instinctif. À un moment donné, il fallait laisser la place à ceux qui aiment faire le show. » Le champion du monde 2018 impressionne, avec un nouveau 10/10 la semaine dernière.