Adil Rami : «Une olive entre les fesses», l'échange improbable à Danse avec les Stars

Amadou Diawara

Classé premier du prime 8 de Danse avec les Stars, Adil Rami prépare un paso doble avec Ana Riera cette semaine. Lors des répétitions, la danseuse professionnelle a utilisé une image très particulière pour expliquer au footballeur ce qu'elle attendait de lui pour leur prochaine chorégraphie.

Après une brillante carrière de footballeur professionnel, Adil Rami s'illustre désormais sur les parquets de l'émission Danse avec les Stars. En effet, le champion du monde 2018 participe à cette saison du programme, faisant équipe avec Ana Riera.

«Tu as toujours les fesses un peu en avant»

Lors du huitième prime de Danse avec les Stars, dont le thème était les années 1990-2000, Adil Rami a fait forte impression. Accompagné d'Ana Riera, le footballeur a récolté 36 points sur 40, prenant la tête du classement des danseurs. Adil Rami sera donc observé de près lors de la prochaine diffusion de l'émission, prévue ce vendredi soir.

«C'est comme si tu voulais faire de l'huile d'olive»

Dans une vidéo, TF1 a partagé des extraits d'une répétition d'Ana Riera et d'Adil Rami. Après avoir annoncé à l'ancien footballeur qu'ils allaient préparer un paso doble, la danseuse professionnelle lui a donné des consignes particulières. « La première chose qu'il faut que tu saches en paso, c'est que tu as toujours les fesses un peu en avant. Tu as le bassin rétroversé. C'est comme si t'avais une petite olive entre les fesses et que tu voulais faire de l'huile d'olive. Et tout ce que tu fais, ça doit toujours être avec le bassin en avant tu vois. Dès que tu te déplaces quelque part, c'est toujours avec le bassin en avant », a déclaré Ana Riera. « Là, quand je croise mes jambes et tout, il n'y a plus d'olive hein ? Il n'y a plus de serrage de fesses ? », s'est interrogé Adil Rami en fin de vidéo.