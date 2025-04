Mbappé provoque un gros malaise avec une star !

La rédaction

La situation de Vinicius Jr au Real Madrid fait débat, et Jérôme Rothen met en cause l’arrivée de Kylian Mbappé. Selon Rothen, l’ailier brésilien ne brille pas autant cette saison, et il évoque l'impact de Mbappé. Cependant, Mbappé a récemment clarifié son positionnement en soulignant son envie de jouer aux côtés de Vinicius.

Alors qu’il était un candidat sérieux au dernier Ballon d’Or, Vinicius Jr n’est que l’ombre de lui-même cette saison avec le Real Madrid. L’ailier brésilien cumule tout de même 19 buts et 14 passes décisives, des statistiques plutôt satisfaisantes malgré un impact bien moindre dans le jeu.

«Ce n’est pas normal de le voir comme ça»

Jérôme Rothen explique dans son émission Rothen s’enflamme que cette mauvaise passe de Vinicius n’est pas étrangère à l’arrivée de Kylian Mbappé :

«Mais si c’était un peu le cas, je peux te dire que Vinicius serait un peu plus épanoui qu’il ne l’est depuis le début de l’année. La période que vit Vinicius, ce n’est pas normal de le voir comme ça par rapport à l’année dernière. L’année dernière, il était au-dessus de l’Europe. Est-ce que c’est entièrement la faute de Mbappé ? Certainement pas, mais il est en partie responsable.»

«Je ne peux pas imaginer Madrid sans Vini»

Kylian Mbappé avait évoqué sa relation avec Vinicius lors de sa dernière grosse interview donnée à La Sexta :

«Je ne peux pas imaginer Madrid sans Vini, je suis venu ici pour jouer avec lui. Les gens parlent parce que nous sommes célèbres…»