Antoine Dupont sur TF1 : Le danger inattendu !

Le temps d'une soirée, Antoine Dupont a ôté son maillot du Stade Toulousain pour participer au concert des Enfoirés, diffusé en mars dernier sur TF1. Présent à ses côtés à Montpellier, le chanteur Vianney a découvert un joueur timide, mais qui a su surmonter son stress pour la bonne cause.

Considéré comme le meilleur joueur de rugby de la planète, Antoine Dupont a mis sa notoriété au service de la bonne cause. Comme beaucoup de sportifs avant lui, la star du Stade Toulousain a répondu à l’appel des Enfoirés, qui se sont réunis du 14 au 20 janvier pour une tournée de sept concerts à Montpellier, dans la Sud de France Arena. Un concert évènement qui a été diffusé en mars dernier sur TF1. Interrogé sur cette expérience, Dupont a dû forcer sa nature. « C’est assez difficile pour moi, je suis bien plus à l’aise sur le terrain que sur scène ! Je n’ai de talent ni pour la chanson, ni pour la danse, donc c’est très bizarre d’être là » avait-il confié.

Dupont est un Enfoiré

Antoine Dupont avait participé à deux tableaux. Le premier sur la chanson « Résiste » de France Gall dans lequel il rend hommage aux sportifs passés chez les Enfoirés. Un autre dédié aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Le rugbyman n’était pas le seul athlète présent puisque les frères Lebrun, mais aussi Sébastien Chabal ont également joué le jeu. Ces trois stars du sport français ont pu côtoyer des habitués comme Vianney, qui a joué le rôle de grand frère durant cette tournée.

L'hommage de Vianney

Invité de l’émission C à Vous, le chanteur a salué le courage de Dupont. « J’étais bien entouré dans les vestiaires. Antoine Dupont est aussi timide, mais pour cette cause-là, on apprend tous à sortir des sentiers battus que l’on connaît. Et franchement, lui, il se met en danger. Parce que dans le rugby, ça charrie. Il peuvent lui sortir l’histoire pendant 18 mois. Mais il est là parce qu’il connaît la cause, la raison » a confié Vianney sur France 5.