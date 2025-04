Antoine Dupont, la folle idée pour le remplacer !

Axel Cornic

Touché au genou le 8 mars dernier, Antoine Dupont a dû faire une croix sur la fin de la saison et ne devrait être de retour qu’à l’automne prochain. Un coup dur pour son club du Stade Toulousain, qui cherche désormais des solutions pour ne pas fragiliser le poste de demi de mêlée.

Décidément, la chance ne sourit pas aux Toulousains. S’ils se sont imposés sur la pelouse du Stade Français (21-27), les hommes d’Ugo Mola ont vu un nouveau demi de mêlée se blesser avec Naoto Saito, sorti à la 66e minute de jeu. Une très mauvaise nouvelle, après la grave blessure au genou d’Antoine Dupont le 8 mars dernier, alors qu’il était avec le XV de France.

« Il ne fait pas bon porter le numéro 9 chez nous »

A la mi-temps de cette rencontre face au Stade Français, le manager du Stade Toulousain a reconnu que ça ne sourit pas vraiment aux demis de mêlée en ce moment. « C’est un pari de faire confiance à l’ensemble de notre effectif, sans aller cherche de joker, dans une saison un peu compliquée pour nous (...) On essaie d’anticiper tout ce qui peut nous tomber sur le coin du nez, parce qu’en ce moment c’est vrai qu’il ne fait pas bon porter le numéro 9 chez nous » a déclaré Ugo Mola, au micro de Canal+.

« On commence à faire des passes à Peato Mauvaka »

Mis au repos pour ce match, Paul Graou devrait être de retour pour le derby face au Castres Olympiques de samedi prochain. Il reste pourtant la seule solution, si on ne compte pas les jeunes pousses comme Simon Daroque. Même Ange Capuozzo, arrière ou ailier de formation qui semblait pouvoir être une solution, s’est blessé à la cheville et ne sera de retour que pour la fin de la saison. Mais du côté d’Ugo Mola, on préfère garder le sourire ! « Dans tous les cas, on commence à faire des passes à Peato Mauvaka, on fait aussi travailler Guillaume Cramont à la mêlée... » a ironisé le manager du Stade Toulousain.