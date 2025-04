XV de France : Il finit chez le psy, la révélation déroutante...

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Sa carrière professionnelle longue de 16 ans, dont 11 avec le XV de France, a laissé de vives séquelles chez Sébastien Chabal. L'ancien trosième ligne s'est à nouveau confié sur ses troubles cognitifs dus à sa pratique du rugby et les innombrables chocs dont il a été victime au fil des saisons. De quoi l'inciter à initier une thérapie pour son amnésie après ses commotions cérébrales.

Entre 2000 et 2011, Sébastien Chabal a défendu les couleurs tricolores en signant notamment 62 sélections avec le XV de France... pour aucun souvenir d'une Marseillaise. Et encore moins de son comportement face au Haka des All-Blacks de la Nouvelle-Zélande. La cause ? Des commotions cérébrales qui ont altéré sa mémoire en équipe de France, mais aussi de sa carrière en club.

«Ce n'est pas le blackout, mais en tout cas ce qui concerne le rugby, il n'y a plus grand chose»

Présent sur le plateau du Canal Rugby Club, Sébastien Chabal a révélé une amnésie totale de certains moments de famille pendant son passage aux Sale Sharks entre 2004 et 2007. « La vie familiale à Sale ? On en parlait pas plus tard que ce matin avec mon épouse. Elle me dit : est-ce que tu te rappelles quand tes parents sont venus ? Je n'ai pas de souvenirs. Dans la longue interview que j'ai fait pour Legend, je disais que je me rappelais pas de la naissance de ma fille. C'est une réalité, je ne m'en rappelle pas. Ma femme me raconte, mais je ne le sais pas. Qu'est-ce qu'un souvenir ? C'est quelque chose qui est accompagné d'émotions, de sensations, des images, un film, des voix, des paroles. Ca, je ne l'ai quasiment plus. Ce n'est pas le blackout, mais en tout cas ce qui concerne le rugby, il n'y a plus grand chose. Mais je vais très bien ».

«Je vais aller me faire suivre»

Aucun hymne national en mémoire, pas de moments forts avec le XV de France. Un problème qui oblige Sébastien Chabal à entamer une procédure thérapeutique. « Plus aucune Marseillaise, la première ? Non, pas du tout. Le comportement face au Haka en Coupe du monde. Est-ce que c'est un souvenir qui est à moins ou que j'ai recrée parce qu'on m'en a parlé ou parce que les images je les ai vu des dizaines de fois ? Je ne sais pas. Mais je vais aller me faire suivre, je vais aller regarder ».

«Une des premières minutes du match, et je me réveille à la mi-temps»

« Un souvenir d'une grosse commotion ? Oui, ça devait être à Bourgoin. Une des premières minutes du match, et je me réveille à la mi-temps. Et derrière, je ne crois pas que je suis allé à l'hôpital. Derrière, j'ai été surveillé quelques jours parce qu'on n'était pas encore très avancé. Mis à part ça, je n'ai pas de souvenirs de gros chocs ». a conclu l'ancien troisième ligne du XV de France.