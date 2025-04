XV de France : Le coup de génie avec Antoine Dupont !

Pierrick Levallet

Lors du Tournoi des 6 Nations, le XV de France a surpris son monde. Les Bleus d’Antoine Dupont ont opté pour un banc en 7-1, appelé bomb squad. Fabien Galthié a pris un risque avec cette option, qui a fini par payer. En Afrique du Sud, on salue d’ailleurs le coup de génie du XV de France.

Le XV de France a pris un gros risque pendant le Tournoi des 6 Nations. Menés par Antoine Dupont, les Bleus ont misé sur un bomb squad. Cette pratique, qui consiste à miser sur un banc composé de 7 avants pour un seul arrière, a suscité le débat. Mais le pari de Fabien Galthié a payé, puisque le XV de France a été sacré champion en mars dernier. L’Afrique du Sud, qui a lancé cette stratégie dans le rugby, a d’ailleurs salué le coup de génie des Français.

«Tout est question d’innovation»

« Le bomb squad du XV de France ? Pour l’équipe des Springboks, c’est notre force, c’est clair. Nous avons une très bonne profondeur d’effectif, ce qui nous rend très chanceux » a d’abord confié Pieter-Steph du Toit dans des propos rapportés par Sports.fr. Le troisième ligne aile de 32 ans a ensuite comparé le bomb squad du XV de France avec la tactique utilisée par Johan Rassie Erasmus, sélectionneur des Springboks.

«Il faut trouver des moyens de surpasser l’adversaire»

« Rassie comprend le jeu. Il comprend ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Et bien sûr, sa vision du jeu est complètement différente de celle des autres. C’est vraiment excitant de jouer avec lui, et nous avons la chance de l’avoir dans notre système en ce moment. Et c’est ça, le propre de Rassie : tout est question d’innovation. Il faut trouver des moyens de surpasser l’adversaire » a indiqué Pieter-Steph du Toit. Fabien Galthié peut se féliciter de ce coup de génie avec le XV de France d’Antoine Dupont.