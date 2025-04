Antoine Dupont, le calvaire démenti !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Actuellement blessé au genou, Antoine Dupont ne rejouera pas avant plusieurs mois. Une absence qui va laisser un peu de place aux autres pour jouer demi de mêlée. Cela pourrait notamment faire les affaires de Nolann Le Garrec avec le XV de France. Dans l’ombre de Dupont, il doit donc se contenter de quelques miettes avec Fabien Galthié. Pour autant, c’est pas un calvaire un à ses yeux.

Quand on a un joueur face à soi comme Antoine Dupont, il est difficile d’avoir du temps de jeu. Ils sont nombreux à pouvoir en témoigner que ce soit au Stade Toulousain et avec le XV de France. C’est notamment le cas de Nolann Le Garrec, demi de mêlée du Racing 92 et donc en concurrence directe avec Dupont en sélection. Face à celui qu’on comme le meilleur joueur du monde, il faut donc se contenter de quelques miettes laissées, qui seront forcément plus nombreuses prochainement en son absence, mais cette situation est visiblement loin d’être un problème à en croire Nolann Le Garrec.

« Ce n’est pas dur parce qu’on apprend beaucoup de choses »

Pour Le Figaro, le demi de mêlée du Racing 92 s’est exprimé sur le fait d’être dans l’ombre d’Antoine Dupont. Nolann Le Garrec a alors été très clair à ce propos, assurant : « C’est compliqué d’évoluer au même poste qu’Antoine Dupont, considéré comme le meilleur joueur du monde ? Ce n’est pas dur parce qu’on apprend beaucoup de choses tous les jours. Antoine est une locomotive qui tire tout le monde vers le haut. Et il y a beaucoup d’autres leaders dans cette équipe de France aujourd’hui. C’est une bonne chose ».

« Une concurrence à mon poste qui est exceptionnelle »

Mais voilà qu’en plus d’Antoine Dupont, Nolann Le Garrec doit faire avec une concurrence terrible à son poste avec le XV de France. Pendant le Tournoi des VI Nations, il a notamment perdu sa place au profit de Maxime Lucu. « Comment j’ai géré de perdre ma carrière de numéro 2 au XV de France pendant le Tournoi ? La réalité, c’est qu’aujourd’hui, on a une équipe de France est ultra performante avec une concurrence à mon poste qui est exceptionnelle. On n’est pas loin d’avoir l’effectif le plus garni dans le monde en numéros . Et cette équipe de France, elle performe tout le temps, dont il fait être tout le temps au niveau. Je suis un compétiteur, j’aurais voulu jouer tous les matchs. Mais le scénario ne s’est pas passé comme ça. Je n’ai pas joué en Italie puis en Irlande, mais l’équipe a continué de performer. Au final, je gagne mon premier titre, c’est ce que je retiens », a-t-il alors fait savoir.