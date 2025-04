XV de France : Nouveau scandale à l’étranger !

Pierrick Levallet

Le XV de France est gâté par sa nouvelle génération de joueurs. La sélection de Fabien Galthié, menée par Antoine Dupont, peut compter sur de jeunes éléments talentueux. Mais un nouveau scandale est en train de frapper les Bleus. Daniel Herbert a accusé la France de piller le réservoir de jeunes joueurs australiens. Le patron de Rugby Australia a notamment fait référence au cas Manny Meafou, formé en Australie mais recruté par le Stade Toulousain en 2019 et qui a ensuite décidé de représenter le XV de France.

«La France a la capacité de produire ses propres joueurs»

« C’est quelque chose dont nous discutons avec World Rugby, car nous sommes conscients que les cas similaires sont nombreux. Et de notre point de vue, la France a la capacité de produire ses propres joueurs. Ils n’ont pas besoin de venir parler à nos agents de joueurs pour tenter de débaucher les nôtres dès leur plus jeune âge » a d’abord lancé Daniel Herbert dans les colonnes de Planet Rugby et dans des propos rapportés par La Dépêche.

«La plupart des autres pays ne le font pas»

« Il y aura donc des discussions au niveau de World Rugby sur ce qui est réellement autorisé sur ce marché. Parce que, vous savez, avec une population de 70 millions d’habitants, la France n’a pas besoin d’aller vers d’autres marchés pour essayer de débaucher des joueurs. Pour l’instant, ce sont les clubs français, pas la Fédération française. Ils travaillent directement avec les agents de joueurs ici, et nous, non. La plupart des autres pays ne le font pas, et c’est donc quelque chose que nous allons aborder avec World Rugby » a ensuite ajouté le patron de Rugby Australia. À suivre...