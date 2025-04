Un moment de «plaisir» attendu avec Antoine Dupont

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Antoine Dupont s’est lancé dans l'aventure culinaire avec son frère Clément en inaugurant le restaurant "Chez Jean" à Castelnau-Magnoac. Niché dans le domaine familial, l'établissement promet une expérience culinaire authentique, de quoi déjà attirer une clientèle curieuse et exigeante.

Antoine Dupoint s’est engagé dans un nouveau projet qui lui tient beaucoup à cœur, aux côtés de son frère Clément. La fratrie a ouvert la semaine dernière le restaurant "Chez Jean", du côté de Castelnau-Magnoac dans le domaine familial, avec la volonté de « maintenir et perpétuer la tradition de nos grands-parents avec une table conviviale, des produits de la maison, des saveurs sincères et une ambiance chaleureuse », selon les deux frères.

Succès pour le restaurant d’Antoine Dupont

« Mes grands-parents tenaient un hôtel-restaurant en haut du village et mes parents possédaient le domaine de Barthas avec des chambres et un restaurant qui a connu un bel essor, notamment grâce à la renommée de son incontournable magret-cocotte, jusqu’à sa fermeture en 2012 », confie Clément Dupont, rapporté par Le Parisien. Un plat du jour et des produits locaux (porc noir de Bigorre, magrets, viande de race Mirandaise, etc...) sont promis aux clients qui se font déjà nombreux, puisque le restaurant "Chez Jean", du nom de leur père, affiche complet à chaque service.

« Antoine nous apporte beaucoup de plaisir quand il joue et on espère qu’on en aura autant dans l’assiette »

Un succès qui n’est pas surprenant compte tenu de la popularité d’Antoine Dupont, de quoi renforcer la pression sur la qualité du repas. « Les Dupont, c’est une institution à Castelnau-Magnoac ! Quand on a vu que cela rouvrait, on a tout de suite réservé, a notamment expliqué au Parisien un couple de Gerois qui a bien connu les grands-parents Dupont. Antoine nous apporte beaucoup de plaisir quand il joue et on espère qu’on en aura autant dans l’assiette ! »

Pour obtenir le résultat escompté sur la table, les deux frères Dupont peuvent compter sur Michel, qui a cuisiné pour leur grand-père et leur père, ainsi que Maxime, ami de rugby qui s’est formé chez le chef Pierre Sang à Paris. « On ne sait pas travailler autrement qu’en famille ou avec les copains, cela représente nos valeurs », expliquait Clément Dupont.