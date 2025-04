Danse avec les Stars : Éliminé par Adil Rami, il quitte la France !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Vendredi soir, TF1 diffusera la finale de Danse avec les Stars. Ils ne sont plus que trois à espérer décrocher la victoire. Considéré comme l'un des favoris, le chanteur Jungeli a vu son parcours s'arrêter en demi-finales, tout comme l'actrice Mayane. Immédiatement après son élimination, il s'est envolé pour l'Espagne.

Qui remportera Danse avec les Stars ? Ils ne sont plus que trois en lice : Lénie, Florent Manaudou et le champion du monde de football Adil Rami. Ces célébrités ont résisté à la pression des demi-finales, soirée au cours de laquelle deux participants ont éliminés : Mayane et Jungeli.

Jungeli a pris l'avion

De son vrai nom Joël Ungeli, le chanteur a vite tourné la page. Quelques heures après son élimination, il s’est rendu en Espagne où il a participé à un concert en plein air. Mais Jungeli a bien l’intention de revenir en France pour partager sa passion avec ses fans.

Il annonce la couleur pour la suite

« Après DALS, j’espère pouvoir sortir un projet pour remercier tout le monde du soutien et peut être pourquoi pas annoncer une salle. J’aimerai bien partager un moment avec mes fans, montrer mon côté show man en musique après l’avoir montré en danse et annoncer une salle » avait déclaré le chanteur au cours d’un entretien accordé à Purepeople.