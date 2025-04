Antoine Dupont, le rendez-vous gâché...

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Eloigné, de manière contrainte, des pelouses depuis le 8 mars dernier en raison d'une rupture des ligaments croisés du genou droit, Antoine Dupont a profité de cette coupure afin de faire naître un projet spécial d'un point de vue individuel : le lancement du restaurant Chez Jean, en collaboration avec son frère Clément, dans le domaine familial. Cependant, un rendez-vous manqué est regretté par un client dans cet établissement qui marche du feu de dieu depuis son inauguration cette semaine.

Ce mercredi 9 avril n'était pas uniquement synonyme de liesse pour les fans de sport et du Paris Saint-Germain. Certes, l'équipe de Luis Enrique a pris une option pour les demi-finales de Ligue des champions grâce à leur victoire contre Aston Villa au Parc des princes pendant la première manche des quarts de finale (3-1). Mais ce jour fut également l'inauguration d'un projet qui tient à cœur à Antoine Dupont... et son frère Clément : le restaurant « Chez Jean ».

«C'est vrai qu'on espérait au fond de nous croiser Antoine sur un malentendu»

Dans le Domaine de Bartas, propriété familiale des Dupont à Castelnau-Magnoac, le but de l'ouverture de ce restaurant était clair comme de l'eau de roche pour Antoine Dupont et son frère : « Maintenir et perpétuer la tradition de nos grands-parents avec une table conviviale, des produits de la maison, des saveurs sincères et une ambiance chaleureuse ». 40 couverts dans cet établissement qui est depuis son inauguration mercredi, plein à chaque service comme révélé par La Dépêche. Outre les habitants de la région, des fans du rugbyman semblent venir de tout horizons. C'est notamment le cas d'Eric, passionné de rugby dont les propos ont été récoltés par le média lorsqu'il fut assis au bar de Chez Jean. « C'est vrai qu'on espérait au fond de nous croiser Antoine sur un malentendu ».

« Ce sont des personnes très humaines »

Il n'en a rien été, Antoine Dupont n'était bien évidemment pas présent, lui qui a d'autres occupations malgré sa blessure au genou contractée début mars. L'équipe du restaurant Chez Jean semble faire l'unanimité chez les clients, tous conquis par l'environnement et la carte. « Ce sont des personnes très humaines ». Dans ce restaurant familial, on peut y retrouver des produits locaux comme le porc noir de Bigorre, magrets et de la viande de race Mirandaise. Pour les premiers jours, c'est donc un carton pour Antoine Dupont et son frère Clément concernant le lancement.