Fabien Galthié : Sa compagne va partir ?

Axel Cornic

Après un post-Coupe du monde délicat à gérer, Fabien Galthié a réussi à se relancer à la tête du XV de France, en remportant le Tournoi des 6 Nations cet hiver. Mais la vie du sélectionneur tricolore, en place depuis 2019, pourrait connaitre encore quelques rebondissements dans les prochains mois...

Très aimé comme joueur, Fabien Galthié semble l’être encore plus en tant que sélectionneur. Pourtant, on oublie un peu trop vite que son palmarès avec le XV de France est très léger. Avant le dernier 6 Nations, il n’avait en effet remporté qu'un seul titre avec un Grand Chelem en 2022, échouant à chaque fois à la deuxième place derrière l’Irlande. Et ce, sans parler de l’échec cuisant de la dernière Coupe du monde, avec une élimination d’un point en quart de finale (28-29).

« J’y verrai plus clair dans six mois ! »

Il n’en est pas au bout de ses surprises, puisque le boss du XV de France pourrait bien connaitre quelques changements importants dans sa vie privée. Helena Noguerra, avec qui il partage sa vie, a en effet récemment confié qu’elle pourrait aller s’installer à Montpellier. « J’y verrai plus clair dans six mois ! C’est un chemin à inventer » a confié la comédienne, qui va devenir la star de la nouvelle série de M6.

« Je peux de nouveau voler de mes propres ailes et quitter le foyer »

« Ce qui est pratique, c’est que je n’ai plus d’enfant à la maison. Je suis à l’adolescence du 3e acte donc je peux de nouveau voler de mes propres ailes et quitter le foyer ! » a-t-elle confié, à seulement quelques jours du début du tournage de cette nouvelle série appelée Nouveau Jour. Pour rappel, Fabien Galthié et Helena Noguerra se fréquentent depuis plusieurs années. Ils avaient notamment défrayé la chronique avec des photos qui avaient valu un procès au magazine people Voici.