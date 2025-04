Antoine Dupont : Son pote écrit l’histoire !

Axel Cornic

Actuellement blessé, Antoine Dupont était surement devant son écran ce samedi, pour assister au choc entre l’Union Bordeaux-Bègles et le Munster en quart de finale de la Champions Cup. Une rencontre notamment marquée par un record signé Damian Penaud, qui est devenu le meilleur marqueur d’essais de la compétition sur une seule édition.

Véritable attraction depuis plus d’un an, Antoine Dupont manque beaucoup au monde du rugby. Le capitaine du XV de France s’est fait opérer au genou droit et a dû faire une croix sur la fin de la saison. Un coup dur pour le Stade Toulousain, qui ce dimanche va donc affronter le RCT en quart de finale de la Champions Cup sans sa plus grande star.

Toulouse sans Dupont

Présent en conférence de presse, Clément Poitrenaud s’est confié au sujet de cette lourde absence. « Remplacer Dupont ? On évoque toutes les possibilités. C'est notre job, on passe notre temps à essayer de manager ce groupe du mieux possible » a confié le coach des arrières du Stade Toulousain, où l'on a décidé de finalement ne pas recruter de joker médical. Désormais, les solutions seront Paul Graou et Naoto Saito, alors que l’expérience Ange Capuozzo a tourné court après son entorse de la cheville.

Bordeaux profite d'un Penaud record

En attendant ce choc entre Toulouse et Toulon, une autre équipe a accédé aux demi-finales de la Champions Cup ce samedi. L’UBB a en effet surclassé le Munster (47-29), en passant six essais sur la pelouse de Chaban-Delmas, dont un de Damian Penaud. Et il est très important, puisque l’ailier du XV de France est devenu le meilleur marqueur d’essais sur une seule édition de Champions Cup, avec un total de 12. Il a dépassé le précédent record établi par l’Anglais Chris Ashton lors de la saison 2013-2014, avec les Saracens.