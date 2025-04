Polémique After Foot : Il quitte RMC !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Apparu à de nombreuses reprises sur le plateau de l'After Foot sur RMC, Walid Acherchour a pris ses distances avec l'émission suite à la présence de Caroline Yadan au cours d'un débat sur l'influence de l'islamisme dans le sport. Interrogée sur cette polémique, la députée Renaissance de la 8ème circonscription des Français de l'étranger regrette cette décision.

Gros bad-buzz pour l’After Foot. Il y a quelques jours, un débat sur les dérives communautaristes et islamistes dans le sport avait enflammé la toile en raison de la présence sur le plateau de la Députée Rennaissance Caroline Yadan. Connue pour ses prises de position sur le conflit israélo-palestinien, elle a tenu des propos qui ont choqué le chroniqueur Walid Acherchour, qui a annoncé prendre ses distances avec l’émission.

Acherchour prend une décision radicale

«J’ai été heurté, comme beaucoup, par l’angle du débat. Pour un sujet aussi important, je ne peux pas accepter que la base de la discussion soit un rapport approximatif, rédigé par deux politiques qui utilisent régulièrement des propos exclusivement dégradants et islamophobes. J’ai toujours cherché à fédérer les projets de l’émission, avec bienveillance et je ne me retrouve pas dans ce type de passages qui véhicule tout le contraire en divisant avec une intervenante qui ne ciblait essentiellement qu’une religion avec véhémence même quand elle était reprise par Nico Jamain » avait confié le chroniqueur.

« Je trouve ça dommageable »

Interrogée sur la décision d’Acherchour, mais aussi sur les excuses de l'animateur Gilbert Brisbois, Yadan défend ses positions. « Les propos n’étaient pas de condamner les musulmans ou d’appeler à la haine contre-eux. Bien au contraire. La volonté est de protéger tous les citoyens, tous les sportifs y compris musulmans, de cette dérive. Mais la pression sur les réseaux sociaux à fait céder l’After Foot. Je trouve ça dommageable » a-t-elle lâché à Actu J.