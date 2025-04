Coup de gueule de Walid Acherchour : La séparation est confirmée

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Discret depuis le début de la polémique qui implique l'After Foot après le passage à l'antenne de la députée Renaissance Caroline Yadan, Walid Acherchour est sorti du silence afin d'afficher sa rupture avec l'émission dans laquelle il intervient régulièrement. Il évoque même une séparation temporaire.

Jeudi, sur le plateau de l'After Foot, Caroline Yadan n'a pas manqué de susciter la polémique. Présente au micro de l'émission phare de RMC pour évoquer son rapport parlementaire sur les dérives communautaristes et islamistes dans le sport, la députée Renaissance a créé la polémique en évoquant notamment la présence de salles de prière dans certains clubs ou encore la question du port du voile dans le sport. Il lui est essentiellement reproché d'avoir accès son discours sur les Musulmans ce qui lui a valu une vague de critiques. Et alors qu'il n'était pas sur le plateau lors du débat, Walid Acherchour se désolidarise de son émission avec laquelle il annonce une séparation, pour le moment temporaire.

Walid Acherchour pousse un coup de gueule

« Avant de m'exprimer, j'ai préféré me laisser le temps de la réflexion pour expliquer ce que je ressens depuis plusieurs jours. J'ai évidemment été heurté, comme beaucoup, par l'angle du débat lors de l'émission de l'After Foot jeudi. Pour un sujet aussi important, je ne peux pas accepter que la base de la discussion soit un rapport approximatif, rédigé par deux politiques qui utilisent régulièrement des propos exclusivement dégradant et islamophobe. J'ai toujours cherché à fédérer les projets de l'émission, avec bienveillance, notamment lors des déplacements en Afrique ou autres et je ne me retrouve pas dans ce type de passages qui véhicule tout le contraire en divisant avec une intervenante qui ne ciblait essentiellement qu'une religion avec véhémence même quand elle était reprise par Nico Jamain », écrit-il dans un long communiqué publié sur X, avant de pousser un coup de gueule concernant les reproches qui lui ont été faits au sujet de sa non-prise de position dans un premier temps.

«J'ai décidé de prendre du recul avec l'émission»

« J'aimerais aussi que l'on arrête de m'associer à n'importe quelle prise de parole, en s'exprimant à ma place ou en cherchant à me rabaisser parce que je ne réagis pas dans la minute en prétextant que je les partage ou que je les cautionne encore plus quand je participe pas aux émissions. Comme dit précédemment, je crois avoir montré que je n'hésitais pas à m'exprimer lorsque j'en avais la possibilité et je continuerai à le faire si j'en ressens le besoin. Je suis maître de ce que je dis et de ce que je fais. Vu le contexte, j'ai décidé de prendre du recul avec l'émission sur les prochains jours et je discute avec la direction pour trouver une solution en respectant mes obligations », ajoute Walid Acherchour.