Luis Enrique - PSG : La signature qui l'a régalé !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Paris Saint-Germain blinde ses cadres. En attendant une éventuelle bonne nouvelle pour Gianluigi Donnarumma, le club de la capitale a prolongé Luis Enrique et trois joueurs du coach espagnol. Le technicien a une nouvelle fois déclaré sa flamme au PSG en public en justifiant sa prolongation à Paris.

Le 7 février dernier, le PSG profitait de la réception de l'AS Monaco au Parc des princes afin de faire une quadruple annonce avant le coup d'envoi face aux Monégasques : les prolongations de contrat de Nuno Mendes, d'Achraf Hakimi et de Vitinha jusqu'en 2029... et celle de Luis Enrique qui a rempilé pour deux saisons.

Luis Enrique signe pour deux saisons supplémentaires, logiquement

L'entraîneur espagnol est donc contractuellement lié au Paris Saint-Germain jusqu'au 30 juin 2027. Une prolongation de contrat logique à ses yeux au vu de ses déclarations en conférence de presse ce lundi soir, à la veille de la demi-finale aller de Ligue des champions face à Arsenal à l'Emirates Stadium. « Je ne parle ni bien ni mal de l'adversaire. Enfin c'est l'une des meilleures équipes européennes, ils font un travail remarquable avec leur coach depuis plusieurs années ».

«Mon équipe me plaît le plus, c'est pour cela que je suis ici»

« On a tous mérité d'être là. Mon équipe me plaît le plus, c'est pour cela que je suis ici. Certains aimeront davantage Paris, d'autres Arsenal, ça fait partie de la vie ». a tenu à affirmer Luis Enrique dans un discours rapporté par RMC Sport.