Dembélé boucle trois signatures, le PSG se régale !

Amadou Diawara

Opéré du biceps fémoral au début de l'année 2020, Ousmane Dembélé s'est attaché les services d'un cuisinier, d'un kiné et d'un préparateur physique personnels dans la foulée. Depuis, l'international français n'a plus du tout de problème de blessures à répétition. Ce qui fait les affaires du PSG de Nasser Al-Khelaïfi.

Lorsqu'il défendait les couleurs du FC Barcelone, Ousmane Dembélé était en plein cauchemar. En effet, l'actuel numéro 10 du PSG souffrait de blessures à répétition lors de son séjour en Catalogne. D'ailleurs, Ousmane Dembélé a dû se faire opérer du biceps fémoral au début de l'année 2020. Mais après cette intervention, l'attaquant de 27 ans a pris une décision ayant marqué un tournant dans sa carrière.

Ousmane Dembélé a recruté trois renforts

Selon les informations de L'Equipe, Ousmane Dembélé a changé d'approche mentale depuis son opération du biceps fémoral. En effet, l'attaquant du PSG s'est entouré d'un cuisinier, d'un kiné et d'un préparateur physique personnels en 2020. Et aujourd'hui, ses pépins physiques sont rares.

«Ousmane a compris les bénéfices de ce travail spécifique»

« Ousmane a compris par l'exemple, à ce moment-là, les bénéfices de ce travail spécifique dans la prévention, dans la pré-activation et dans son suivi quotidien pour son football », explique-t-on dans l'entourage de l'équipe de France. Contrairement au FC Barcelone, qui a plus vu Ousmane Dembélé à l'infirmerie qu'au Camp Nou, le PSG bénéficie de la meilleure version du joueur, et ce, à plein temps.