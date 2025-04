PSG : Révolution du Qatar, c'est le choc !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Durant l’été 2023, le PSG inaugurait son nouveau centre d’entraînement flambant neuf : le Campus PSG. Situé à Poissy (Yvelines), ce dernier correspond réellement aux ambitions des dirigeants qataris de placer le club parisien sur le toit de l’Europe. Arrivé à Paris cet hiver, Khvicha Kvaratskhelia a eu un gros coup de cœur pour les infrastructures du Campus.

Si le Camp des Loges a longtemps fait partie de l’histoire du PSG, il était temps que le club de la capitale change de centre d’entraînement. Certains icônes du club de la capitale comme Maxwell dernièrement, ont pointé du doigt le manque de qualité des infrastructures du PSG à leur arrivée au club (le Brésilien avait rejoint Paris en 2012). Au fil des années, QSI, le propriétaire qatari du PSG, a décidé de bâtir un nouveau centre d’entraînement flambant neuf.

Le Campus PSG, véritable réussite de QSI

Inauguré en 2023, le Campus PSG de Poissy a rapidement mis tout le monde d’accord, à commencer par Luis Enrique. L’entraîneur espagnol passe une grande partie de son temps au sein du Campus, qu’il considère comme une deuxième maison. Arrivé au PSG en janvier dernier, Khvicha Kvaratskhelia s’est également confié sur les infrastructures de haut niveau dont dispose le club de la capitale.

« Ici tout est au plus haut niveau »

« Il n'y a vraiment rien à redire : ici tout est au plus haut niveau, confie le Géorgien. On a toutes les possibilités de s'entraîner individuellement et de récupérer rapidement. Le Campus PSG est entièrement équipé. Cela nous aide beaucoup, surtout avec autant de matches, tous les trois jours. Nous utilisons toutes les ressources du centre d'entraînement, et cela nous aide énormément. »

« Il est clair que le club joue un rôle majeur dans leur croissance »

« Sans parler des services de psychothérapie et du personnel médical : ils sont toujours là pour nous. Que vous ayez besoin de repos ou d'une séance d'entraînement personnalisée, cet endroit a tout ce qu'il faut, poursuit le numéro 7 du PSG. Il suffit de se concentrer sur le football et l'entraînement, et le club s'occupe de tout le reste. Ce genre de soutien est extrêmement important pour un joueur. Et quand on regarde les joueurs du Centre de Formation, avec les installations dont ils disposent, comme le soutien et les nombreuses salles, il est clair que le club joue un rôle majeur dans leur croissance. »