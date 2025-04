PSG : Un «rêve» dévoilé au grand jour !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Arrivé cet hiver au PSG, Khvicha Kvaratskhelia a apporté tout son dynamisme au niveau de l’attaque parisienne. Le numéro 7 du club de la capitale s’est projeté ce dimanche sur le choc de Ligue des Champions face à Arsenal. Sans détour, le joueur de 24 ans a évoqué son rêve de remporter cette compétition merveilleuse avec Paris.

Le PSG a vu débarquer une grosse arme offensive cet hiver. En déboursant 70M€ pour le recrutement de Khvicha Kvaratskhelia en janvier dernier, les dirigeants du club de la capitale ont offert un atout supplémentaire à Luis Enrique.

Kvaratskhelia, une star en devenir au PSG ?

Auteur de bons débuts avec Paris, le Géorgien ne manque pas d’ambition. Doté d’un fort caractère, Kvaratskhelia souhaite tout rafler avec le PSG. Combatif sur le terrain, le numéro 7 sera l’un des joueurs à suivre côté parisien face à Arsenal lors des demi-finales de la Ligue des Champions. Une compétition qui fait rêver le principal intéressé.

« Tout le monde veut la gagner, mais c'est incroyablement difficile »

« C'est probablement le plus grand tournoi de football, à mon avis. Y participer est le rêve de tout footballeur. Et tout le monde veut la gagner, mais c'est incroyablement difficile. Atteindre ce stade est difficile pour n'importe quelle équipe. Son nom est éloquent : la Ligue des Champions. C'est un tournoi pour les champions, et chaque club a les capacités et les compétences pour la gagner. Nous devrons rester concentrés sur notre jeu, de se concentrer pleinement sur chaque match et chaque instant », a ainsi confié Khvicha Kvaratskhelia ce dimanche auprès du site du PSG.