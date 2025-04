PSG : Un joueur «stratosphérique» a quitté Paris !

Amadou Diawara

Ce vendredi soir, l'OGC Nice a créé la surprise au Parc des Princes. En effet, le club rouge et noir a battu le PSG en Ligue 1, et ce, grâce à un grand Marcin Bulka. Présent sur le plateau de Téléfoot ce dimanche matin, Rio Mavuba n'a pas tari d'éloges à l'égard du gardien des Aiglons.

Pour le compte de la 31ème journée de Ligue 1, le PSG a accueilli l'OGC Nice au Parc des Princes. Invaincu en championnat depuis le début de la saison, le club de la capitale a essuyé sa toute première défaite ce vendredi soir. En effet, les Aiglons ont fait tomber le PSG de Luis Enrique (1-3) à Paris.

Bulka a quitté le PSG en 2022

Pour battre le PSG, l'OGC Nice a pu compter sur un grand Marcin Bulka. Ancien pensionnaire du club rouge et bleu (2019-2022), le portier de 25 ans a réalisé 12 arrêts face à Ousmane Dembélé et ses coéquipiers. Présent dans l'émission Téléfoot ce dimanche matin, Rio Mavuba a mis en lumière la prestation de Marcin Bulka face au PSG.

Marcin Bulka a écoeuré le PSG

« Il a été stratosphérique face au PSG. Il a réalisé des arrêts incroyables. Je le trouvais un peu moins bien cette saison. Il rapportait moins de points à l'OGC Nice, mais vendredi dernier, il a permis de faire l'exploit et franchement, il maintient Nice dans la course à l'Europe », s'est enflammé Rio Mavuba, ex-joueur du LOSC et des Girondins de Bordeaux.