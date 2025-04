PSG : La terrible prédiction de Pierre Ménès...

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Qualifié pour les demi-finales de la Ligue des champions, le PSG veut tout de même continuer à briller en Ligue 1 malgré le titre obtenu déjà depuis quelques journées. Le club de la capitale ne finira pas la saison sans défaite puisque les hommes de Luis Enrique ont subi la loi des Niçois à domicile vendredi (3-1). Un mauvais résultat qui ne tombe pas très bien pour Pierre Ménès.

Depuis le début de l'année 2025, le PSG affiche un niveau de jeu exceptionnel et ce n'est pas une surprise de le voir jouer les premiers rôles à l'échelle européenne. Mais l'objectif de fin de saison en Ligue 1 n'est pas accompli et la performance des Parisiens contre l'OGC Nice laisse à désirer aux yeux de Pierre Ménès. Le journaliste craint le pire contre Arsenal.

« Ce n'est pas terrible »

Dominé, le PSG avait pourtant tout pour aller décrocher une nouvelle victoire face à Nice mais l'équipe n'a pas affiché le meilleur des visages. « Paris a eu une foultitude d'occasions, surtout en première mi-temps et en toute fin de match. On a retrouvé le PSG du début de saison en Ligue des Champions. Les optimistes me diront que Paris s'en fout de perdre et qu'ils préparent la coupe d'Europe. Sauf que l'équipe type était alignée, et quand tu vois le match qu'ils font... Ce n'est pas terrible » analyse Pierre Ménès sur sa chaîne YouTube.

Mauvaise nouvelle avant Arsenal

Mardi prochain, le PSG affrontera Arsenal lors du match aller des demi-finales de la Ligue des champions et ce n'est jamais bon de perdre en championnat juste avant. Cela vient peut-être confirmer que le passage à vide connu lors du match retour contre Aston Villa n'était peut-être pas anodin...