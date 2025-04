Transfert au PSG, la «revanche» est prise !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Avec 12 arrêts à son actif, Marcin Bulka a été un des grands artisans de la victoire de l’OGC Nice sur la pelouse du PSG vendredi soir (1-3). Une belle « revanche » pour le gardien âgé de 25 ans, qui a définitivement quitté le club de la capitale à l’été 2022 après avoir enchaîné plusieurs prêts.

C’est donc l’OGC Nice qui a fini par faire tomber le PSG. Avant de recevoir les Aiglons vendredi soir, les Parisiens restaient sur une série de 30 matchs sans défaite en championnat, qui est arrivée à son terme. Alors qu’il s'est incliné pour la première fois de la saison (1-3), le club de la capitale a permis au FC Nantes de conserver son record d'invincibilité (32), datant de la saison 1994-1995.

« On peut dire que c’est une revanche »

Pour s’imposer face au PSG, l'OGC Nice a pu compter sur un grand Marcin Bulka, auteur de 12 arrêts. « On peut dire que c’est une revanche, mais j’abordais le match comme les autres. Bien sûr c’est spécial car j’ai passé une année ici. C’est ici que j’ai débuté chez les professionnels », a confié le gardien âgé de 25 ans au micro de DAZN, lui qui est passé par Paris (2019-2022), mais a enchaîné les prêts, à Carthagène, Châteauroux, puis Nice, où il a été transféré définitivement à l'été 2022.

« Je leur souhaite le meilleur pour la suite, pour sa demi-finale »

« J’étais obligé et j’ai assumé. Personne n’avait gagné ici en Championnat, on est les premiers. On savait qu’il fallait souffrir pour obtenir un bon résultat. On l’a bien fait car au-delà de mes arrêts, les défenseurs aussi ont arrêté beaucoup d’attaques », a ajouté Marcin Bulka, avant de souhaiter bonne chance au PSG pour sa demi-finale de Ligue des champions contre Arsenal : « Je leur souhaite le meilleur pour la suite, pour sa demi-finale. Quand j’étais ici, on avait été en finale, mais malheureusement on n’avait pas gagné. Je leur souhaite le meilleur. »