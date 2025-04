Le PSG miné par un inquiétant problème !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce vendredi soir, le PSG a concédé sa première défaite de la saison en championnat face à l’OGC Nice au Parc des Princes (1-3). Dominateur, Paris s’est fait surprendre par des Aiglons ultra efficaces. Et si les Rouge et Bleu ont concédé un nouveau but sur coup de pied arrêtés, Marquinhos et Vitinha ont évoqué ce gros soucis.

Le PSG va rapidement devoir passer à autre chose. Alors que le club parisien aspirait à terminer la saison invaincu, les hommes de Luis Enrique se sont fait surprendre par une belle équipe de Nice ce vendredi soir à domicile. Paris concède son premier revers de la saison à l’échelle nationale (1-3), et ce malgré une prestation dominée dans l’ensemble.

Le PSG encaisse encore un but sur coup de pied arrêté

Surtout, le club de la capitale a une nouvelle fois concédé un but sur coup de pied arrêté. Youssouf Ndayishimiye a inscrit le troisième but niçois sur corner, révélant une fois de plus les failles du PSG dans ce secteur de jeu. Après la rencontre, ce sont à la fois Marquinhos mais aussi Vitinha qui ont directement évoqué ce problème, évitant au passage de dramatiser la situation pourtant inquiétante.

« Arsenal est fort sur coup de pieds arrêtés »

« Dans un match de foot, il y a des stratégies. Arsenal est fort sur coup de pieds arrêtés. On va essayer de faire le mieux possible pour avoir un résultat là-bas. On a fait une très belle saison jusqu'ici, on va continuer à travailler », a d’abord lâché le défenseur central brésilien, rejoint par le milieu de terrain portugais, qui ne s’affole pas : « On a pris un but sur coup de pied arrêté mais ce n'est pas grave car on a bien bossé cette semaine et on sait quoi faire. Bon, là on a pris un but mais ce n’est pas grave on saura faire mieux mardi », s’est tout simplement justifié le numéro 17 du PSG.