PSG : Luis Enrique calme tout le monde !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce vendredi soir, le PSG s’est incliné face à l’OGC Nice (1-3), pour sa première défaite de la saison en Ligue 1. Si cette défaite fait mal aux Parisiens, Luis Enrique lui, a rapidement souhaité la dédramatiser à quelques jours du déplacement à Londres face à Arsenal dans le cadre des demi-finales de la Ligue des Champions.

Un gros coup d’arrêt pour le PSG. Déjà sacré champion de France depuis plusieurs semaines, le club parisien vise désormais la qualification en finale de la Ligue des Champions. Pour cela, Paris doit se défaire d’Arsenal. Et alors que le match aller approche à grands pas, les Parisiens ont connu une grosse contre-performance ce vendredi soir, avec une défaite (1-3) face à Nice au Parc des Princes.

« Nous aurions peut-être dû gagner ce match »

Un revers qui n’a pas plu aux Parisiens comme l’a assumé Luis Enrique en conférence de presse d’après-match. « Il est évident que cette équipe de Nice a offert une prestation défensive exceptionnelle. Nous aurions peut-être dû gagner ce match si on regarde la globalité. Au final, nous n’avons pas réussi à remporter ce match malgré toutes les occasions. Là tout de suite, oui, les joueurs sont très touchés. Nous méritions de gagner ce match, je n’ai aucun doute là-dessus. Le foot est comme ça : le match a tourné mais le ratio occasions-but est en notre faveur. »

Luis Enrique inquiet ? « Non, pas du tout »

En revanche, Luis Enrique ne se veut pas du tout inquiet pour la dynamique du PSG sur cette fin de saison : « Non, pas du tout. Tout d’abord, je veux féliciter l’OGC Nice parce qu’ils ont fait un match très sérieux. Ils ont attaqué avec beaucoup d’efficacité. Ils ont aussi défendu de manière incroyable, nous avons eu plus de 30 frappes. On aimerait faire le même genre de matches face à Arsenal en ayant 30 tirs, mais il faut féliciter Nice. Nous, on va faire le maximum pour nos supporters », conclut l’Espagnol.