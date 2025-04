Bourreau du PSG, il révèle son souhait !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce vendredi soir, l’OGC Nice est allé chercher l’exploit au Parc des Princes en allant battre le PSG sur sa pelouse (1-3). Ayant mis fin à la série d’invincibilité des Parisiens cette saison, Franck Haise s’est dit très satisfait de la prestation des siens. Le coach niçois en a également profité pour souhaiter bonne chance aux Rouge et Bleu en Ligue des Champions.

Le PSG a finalement trébuché. Opposé à l’OGC Nice en Ligue 1 ce vendredi soir avant le déplacement à Londres afin d’y affronter Arsenal, Paris s’est incliné au Parc des Princes (1-3), malgré une domination nette dans le jeu. A l’issue de cette victoire improbable, Franck Haise s’est dit très heureux de la prestation des siens.

« Quand tout s'aligne, ça devient un exploit »

« Quand vous battez ce PSG-là, chez lui, dans cette saison-là, c'est un exploit. Paris a eu plus de tirs, d'occasions et de maîtrise, comme tous les week-ends. Il fallait que tout soit aligné pour un exploit : l'efficacité offensive - ce qui n'avait pas toujours été le cas ces dernières semaines -, défendre du mieux possible, de temps en temps desserrer l'étreinte et avoir un gardien qui fait quelques arrêts d'exception. Quand tout s'aligne, ça devient un exploit », a ainsi confié l’entraîneur niçois en conférence de presse d’après-match.

« Je souhaite juste à Paris de gagner cette Ligue des Champions »

Également présent au micro de DAZN au coup de sifflet final, Franck Haise a tenu à souhaiter bonne chance au PSG pour sa double confrontation face à Arsenal en Ligue des Champions. « C'était un grand moment quand on les avait joués en ligue des champions. Je vais suivre cela avec attention en tant que spectateur et puis que supporter du meilleur club français et je souhaite juste à Paris de gagner cette Ligue des Champions, tout simplement ». Un geste de classe de la part de Franck Haise, qui comme beaucoup de Français, sera derrière le PSG mardi soir.