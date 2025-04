PSG : Une rupture est annoncée dans les médias !

Alexis Brunet

Afin de retrouver du temps de jeu, Randal Kolo Muani a choisi de rejoindre la Juventus de Turin lors du mercato hivernal sous la forme d’un prêt jusqu’à la fin de la saison. Le Français avait bien débuté son aventure italienne, mais il est moins en réussite dernièrement. La question de son avenir se posera donc dans les prochaines semaines, et la Vieille Dame pourrait ne pas le garder en cas de non-qualification en Ligue des champions.

Quand le prochain mercato estival ouvrira ses portes, le PSG devra gérer plusieurs dossiers. Si le club de la capitale sera contraint de se renforcer dans certains secteurs, il devra également prendre une décision pour les joueurs actuellement prêtés. On pense notamment à Milan Skriniar qui a rejoint Fenerbahçe, à Randal Kolo Muani qui évolue à la Juventus de Turin ou bien encore à Marco Asensio qui montre de belles choses à Aston Villa.

Kolo Muani n’y arrive plus à la Juventus

Lors de ses débuts à la Juventus de Turin, Randal Kolo Muani a été étincelant. Avec cinq buts lors de ses trois premiers matches de Serie A, le Français avait prouvé sa valeur et c’était donc la bonne façon de convaincre les dirigeants italiens de le recruter définitivement par la suite. Malheureusement, l’attaquant du PSG n’a pas pu conserver un tel niveau. En effet, il n’a pas inscrit le moindre but depuis le 7 février et il a depuis seulement distillé deux passes décisives, la dernière en date du 26 février.

La Juventus doit être en Ligue des champions pour conserver Kolo Muani

Randal Kolo Muani ne brille plus à la Juventus et les dirigeants turinois vont sans doute revoir leur plan pour le Français. Ce dernier pourrait donc ne pas être conservé, d’autant plus que, selon les informations de la Gazzetta dello Sport, la Vieille Dame aurait besoin d’une qualification en Ligue des champions si elle souhaite finalement garder l’attaquant. Cela s’annonce compliqué, puisque les hommes d’Igor Tudor sont actuellement cinquièmes de Serie A et donc seulement qualifiés pour la Ligue Europa. Affaire à suivre…