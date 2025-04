Le PSG rate un gros transfert, il dit tout !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il vient de fêter ses 18 ans, Willian Estevão s’apprête à faire le grand saut vers l’Europe. Cet été, l’international brésilien prendra la direction de Chelsea, où son transfert en provenance de Palmeiras est bouclé depuis l’année dernière. L’attaquant était également annoncé dans le viseur du PSG et est revenu sur son choix de s’engager avec les Blues.

Annoncé dans le viseur des plus grands clubs européens et notamment du PSG, c’est finalement à Chelsea que Willian Estevão va faire ses premiers pas en Europe. L’été dernier, les Blues officialisaient l’arrivée de l’international brésilien (4 sélections) l’année suivante, une fois qu’il aura atteint la majorité, lui qui a fêté ses 18 ans le 24 avril.

« Ils ne comprennent pas à quel point Chelsea me voulait »

« Beaucoup de gens me demandent pourquoi nous avons choisi Chelsea, mais ils ne comprennent pas à quel point Chelsea me voulait, et à quel point ils croient en mon potentiel. Ces gens ne connaissent pas le projet qu'ils nous ont présenté. Pour un jeune joueur, ces choses comptent beaucoup et je sais que nous avons pris la bonne décision en allant à Londres », a expliqué Willian Estevão auprès de The Players’ Tribune.

« Je veux simplement profiter de ces derniers mois à Palmeiras »

En attendant de rejoindre Chelsea, le Brésilien veut profiter à fond de ses derniers mois en tant que joueur de Palmeiras : « D'ici là, je veux simplement profiter de ces derniers mois à Palmeiras. Vous savez combien il sera difficile pour moi de quitter les supporters de Palmeiras. En réalité, je ne sais même pas quoi leur dire. Depuis que j'ai mis les pieds sur le terrain, ils m'ont témoigné tant d'amour et d'affection. Savoir que j'ai pu leur donner de la joie en retour... C'est un sentiment inestimable. Ce club aura toujours une place spéciale dans mon cœur. Quand je regarde en arrière, je suis également reconnaissant à Cruzeiro d'avoir joué un si grand rôle dans mon développement. Je suis même heureux d'avoir été mis à l'écart par les grands de la Franca, car ils m'ont endurci. Tout arrive pour une raison, n'est-ce pas ? »