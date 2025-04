Thierry Henry, le feuilleton est relancé !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Médaillé d’argent avec l’équipe de France olympique l’été dernier, Thierry Henry a quitté son poste après les JO de Paris 2024. Le technicien français pourrait bientôt reprendre du service, puisqu’il est annoncé dans le viseur du RB Leipzig. Toutefois, d’après les dernières informations venues d’Allemagne, il serait loin d’être le favori.

Depuis la fin de son aventure à la tête de l’équipe de France Espoirs, Thierry Henry se contente de son rôle de consultant, lui qui est notamment présent sur CBS pour analyser les rencontres de Ligue des champions. Mais d’après les informations du JDD, une opportunité de retrouver un banc pourrait bientôt se présenter à l’ancien attaquant d’Arsenal.

Thierry Henry dans le viseur de Leipzig

En effet, Thierry Henry serait une des pistes explorées par le RB Leipzig au poste d’entraîneur. Fin mars, le club allemand s’est séparé de Marco Rose, arrivé en septembre 2022, et ce sont depuis Zsolt Löw et Peter Krawietz qui assurent l’intérim, à qui le technicien français pourrait donc succéder.

Thierry Henry devancé par Glasner et Fabregas ?

Reste à savoir quelles sont les réelles intentions du RB Leipzig, car, selon Bild, Thierry Henry serait loin d’être le favori de la direction. En effet, le quotidien allemand ne le cite même pas comme un possible futur entraîneur du club et désigne deux candidats qui auraient une longueur d’avance sur lui : Oliver Glasner (Crystal Palace) et Cesc Fabregas (Côme).