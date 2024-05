Transfert à 65M€, le PSG se fait recaler en public

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après Endrick, qui rejoindra le Real Madrid cet été, Palmeiras tient l'autre crack brésilien qui affole le mercato. Il s'agit en effet d'Estevão Willian, considéré comme le futur Lionel Messi, et qui est annoncé dans le viseur du FC Barcelone et du PSG. Mais c'est bien Chelsea qui va rafler la mise comme l'a révélé Abel Ferreira, le coach du jeune brésilien.

Chaque mercato voit un jeune brésilien se retrouver au cœur d'une bataille entre cador européen. Il y a eu Vinicius Junior, Rodrygo et Endrick, tous raflés par le Real Madrid, ou encore Vitor Roque, qui s'est engagé avec le FC Barcelone. Par conséquent, le PSG espérait bien également mettre la main sur un crack brésilien et s'est lancé dans la bataille pour le transfert d'Estevão Willian, qui évolue à Palmeiras, comme Endrick. Mais encore une fois, le PSG ne devrait pas remporter la bataille pour le joueur considéré comme le nouveau Lionel Messi.

Estevão Willian va rejoindre Chelsea !

Et pour cause, en conférence de presse, Abel Ferreira, l'entraîneur de Palmeiras, a lâché une petite bombe en annonçant le futur club de son joueur : « Endrick au Real Madrid, puis Estevão à Chelsea... en un an ! J'espère que Chelsea ne signera aucun autre joueur de notre équipe, j'espère qu'ils nous laisseront tranquilles. S'il vous plaît, donnez-nous une chance ». Autrement dit, Estevão Willian rejoindra bien Chelsea lorsqu'il aura ses 18 ans, en 2025, comme l'a fait Endrick avec le Real Madrid.

Un transfert estimé à 65M€, bonus compris