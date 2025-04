Transfert à l'OM : Son agent dit tout !

Axel Cornic

A la recherche de renforts, l’Olympique de Marseille aurait activé une nouvelle piste défensive du côté de la Serie A, avec John Lucumí. Mais la bataille s'annonce rude, puisque l'agent du joueur de 26 qui évolue actuellement à Bologna, assure qu’une longue liste de clubs se serait manifestée.

L’été dernier, l’effectif marseillais a totalement changé. Mais ce n’est pas suffisant, puisque les derniers mois nous ont montré des lacunes assez importantes à l’OM et c’est notamment le cas en défense centrale. Pour y remédier, le duo formé par Mehdi Benatia et Pablo Longoria semble déjà avoir trouvé un premier objectif clair en Serie A, un championnat qu’ils connaissent très bien.

Jhon Lucumí, la dernière piste de l’OM

Plusieurs médias en Italie ont évoqué ces derniers jours un intérêt prononcé de l’OM pour Jhon Lucumí, international colombien qui évolue actuellement à Bologna. En cas de non-qualification de son club pour la Ligue des Champions, il pourrait bien faire ses valises et les Marseillais auraient déjà posé les bases avec une prise d’information auprès de son entourage. A noter que le site spécialisé Transfermarkt l’évalue actuellement à 18M€, mais de l’autre côté des Alpes on parle plutôt d’un possible transfert autour de 20 ou 25M€.

« Il y a des clubs importants en Europe qui le suivent depuis longtemps, mais... »

Dans un entretien exclusif accordé à TMW, l’agent du défenseur central colombien a donné le ton concernant son avenir. « Il a un contrat en cours avec Bologna. La Coupe du Monde est encore loin à l'horizon et le plus important maintenant, est d'atteindre les objectifs qui se présentent et de rêver de cette finale de Coppa Italia » a expliqué Simone Rondanini. « Ensuite, nous verrons ce qui se passe. Il y a des clubs importants en Europe qui le suivent depuis longtemps, mais il se concentre sur la conquête de ce titre avec Bologna ».